«Есть тёмные стороны»: Стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси

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Авиакатастрофа, которая повлекла за собой гибель президента и главы МИД Ирана, выгодна Израилю, но этот инцидент имеет темные стороны. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.
«Что касается убийства президента Раиси, выгодно ли оно Израилю? Выгодно. Каждый инцидент, который будоражит Иран, выгоден Израилю», — сообщил журналист издания.
По его словам, в крушении вертолета есть темные стороны, которые необходимо прояснить.
19 мая мировые СМИ облетела новость о том, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в горах из-за непогоды. На борту также находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. В настоящее время Иран потрясён смертью своего президента Эбрахима Раиси.
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Дарья Осипова