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В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси

20 мая 2024, 00:04
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь имама, находившегося на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.


По словам генерал-лейтенанта, сообщения о контактах людей, которые сопровождали президента после катастрофы, не соответствуют действительности.

Ранее заместитель главы МИД страны Мехди Сафари заявил, что пятничный имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммед-Али аль-Хашем связался со спасателями. Он пожаловался, что у него плохое настроение, и рассказал, что слышит звук машины скорой помощи.

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#мид
#иран
#мечеть
#спасатели
#скорая помощь
В Китае соцсети начали бороться с поклонением роскоши и богатству
Китайские соцсети Weibo и Douyin начали борьбу с поклонением богатству и роскоши
20 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Urupong

Ведущие социальные сети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, предлагающим культ «роскоши и богатства», передает The Guardian.
В частности, соцсеть Weibo сообщила, что публикации пользователей, в которых изображаются дорогие автомобили, роскошные дома, большие суммы денег или предметы роскоши, могут быть удалены как нарушающие политику социальной сети. Отмечается, что к настоящему времени около 1100 таких публикаций уже удалены.

Аналогичное заявление было опубликовано Tencent, Bilibili и Xiaohongshu. Кроме того, сервис Douyin отметил, что будет отслеживать и удалять видео и аккаунты, которые прославляют «богатство, материальные ценности и делают вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни». Кроме того, будет удаляться контент, пропагандирующий «преимущества привилегированного положения в обществе, а также дискриминирующий и/или высмеивающий другие социальные группы».

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#соцсети
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#автомобили
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Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана
Путин направил авиацию и 50 спасателей на поиски президента Ирана Эбрахима Раиси
20 мая 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Россия по поручению президента Владимира Путина отправила спасателей в Иран для поиска пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что два самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателя выдвинулись в Тебриз.

Ранее источники, близкие к иранскому руководству, в журнале Atlantic сообщили, что Тегеран допускает неблагоприятный исход ситуации с падением вертолета Раиси. Отмечается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что возможность подтвердить информацию отсутствует.

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#иран
#президент
#вертолёт
#самолёты
#спасатели
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В США узнали о предполагаемой гибели президента Ирана при крушении вертолета
The Atlantic: президент Ирана Раиси мог погибнуть при падении вертолета
20 мая 2024, 00:12

Фото: iStock/Zeferli

Президент Ирана Эбрахим Раиси мог покинуть в результате крушения вертолета. Об этом The Atlantic сообщили источники, близкие к иранскому руководству.
Утверждается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что не могут подтвердить информацию.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#азербайджан
#иран
#крушение
#вертолёт
#туман
#спасатели
#скорая помощь
#президент
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Россия выразила готовность направить спасателей на поиски вертолета главы Ирана
МИД: Россия готова отправить спасателей на поиск вертолета главы Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Россия готова отправить спасателей на поиски вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом информационному агентству Tasnim сообщил неназванный представитель российского посольства в Тегеране.
Он подчеркнул, что российские спасатели могут немедленно направиться на помощь.

«Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», – заявил собеседник агентства.

Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#азербайджан
#вертолёт
#иран
#президент
#спасатели
#поиски
#мид
#россия
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В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана
Глава Евросовета Мишель: ЕС наблюдает за ситуацией с крушением вертолета Раиси
19 мая 2024, 22:59

Фото: iStock/sinonimas

Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдаллахианом. Его заявление было опубликовано в социальной сети X.
Мишель подчеркнул, что Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за сообщениями об инциденте.

Вертолет с Раиси и Абдуллахианом совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.

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#крушение
#туман
#евросоюз
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Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании
Испания отозвала своего посла из Аргентины после слов Милея о жене Санчеса
19 мая 2024, 22:59

Фото: сайт президента Аргентины

Испания решила отозвать своего посла из Аргентины после высказываний президента Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса.
Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в соцсети X.

По информации портала Infobae, аргентинский лидер в своем выступлении на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной» и предупредил, что социализм ведет к нищете.

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#соцсети
#президент
#мид
#лидер
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Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией
19 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/naumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность частичного открытия границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
Орпо отметил, что, несмотря на отсутствие роста незаконных пересечений весной, у границ Финляндии в России якобы находятся тысячи людей, ожидающих возможности пересечь границу.

Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

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#финляндия
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В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели
WSJ: в США заявили о возможном шпионаже КНР через подводные кабели
19 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Jon Rehg

В США официальные лица предупредили телекоммуникационные компании о возможном шпионаже со стороны Китая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно изданию, американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу уязвимости подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик через Тихий океан. Соединенные Штаты считают, что китайские ремонтные корабли могут взламывать эти кабели.

Журналисты отметили, что в США опасаются за безопасность коммерческих и военных данных, которые могут оказаться под угрозой.

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#чиновники
#трафик
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Стало известно о ликвидации лидера мятежников в Конго
Actu30: лидер мятежников в Конго ликвидирован
19 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/MattiaATH

Портал Actu30 сообщил, что лидер мятежников, участвовавших в стрельбе у резиденции вице-премьера и министра экономики Демократической Республики Конго (ДРК), Кристиан Маланга, был ликвидирован 19 мая.
Журналисты передают, что Маланга был застрелен военными, о чем свидетельствуют опубликованные в Сети изображения.

Сообщается, что другие участники группы были задержаны.

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