В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь имама, находившегося на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам генерал-лейтенанта, сообщения о контактах людей, которые сопровождали президента после катастрофы, не соответствуют действительности.
Ранее заместитель главы МИД страны Мехди Сафари заявил, что пятничный имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммед-Али аль-Хашем связался со спасателями. Он пожаловался, что у него плохое настроение, и рассказал, что слышит звук машины скорой помощи.
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Александр Климов