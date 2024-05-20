Стало известно, кто займет пост президента Ирана вместо погибшего Раиси

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Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает агентство ISNA.
В соответствии с Конституцией страны через 50 дней должны состояться выборы президента. О трагической гибели главы Ирана стало известно 19 мая. Агентство IRIB заявило, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.
20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.
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По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.
20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.
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Анастасия Хохлова