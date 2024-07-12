Финский парламент одобрил закон о выдворении беженцев на границе с Россией

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Парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении за пределы страны. От этого нормативного акта может зависеть открытие границы с Россией.
Прямая трансляция голосования по поводу законопроекта велась на сайте законодательного органа. За его принятие проголосовали 167 депутатов, против высказался 31. Ранее финские власти заявляли, что в случае принятия этого законопроекта может быть рассмотрен вопрос об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.
Согласно закону «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», который предусматривает в том числе выдворение беженцев, правительство Суоми сможет ограничивать приём просителей убежища на определённом участке финской границы. Власти Финляндии утверждают, что беженцев используют в качестве инструмента влияния другие государства, подразумевая прежде всего Россию.
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Александр Бойцов