Финские пограничники сообщили о скоплениях мигрантов у границ с Россией

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Пограничная служба Финляндии сообщила, что у границ страны остаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции», передает Yle.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что у России есть потенциальная возможность перенаправить незаконных мигрантов в Финляндию из Санкт-Петербурга. По его мнению, в его страну из Ленобласти всего за несколько часов могут попытаться въехать более тысячи мигрантов.
В июне финский лидер обвинил Россию в создании миграционного кризиса при помощи направления мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения финских властей «абсолютно беспочвенными».
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В июне финский лидер обвинил Россию в создании миграционного кризиса при помощи направления мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.
«Задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — подчеркнул Стубб.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения финских властей «абсолютно беспочвенными».
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Олег Дикий