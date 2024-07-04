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Финские пограничники сообщили о скоплениях мигрантов у границ с Россией

Президент Финляндии Стубб: Россия может направить к нам тысячи мигрантов
04 июля 2024, 16:57
Фото: IStock/Naeblys

Фото: IStock/Naeblys

Пограничная служба Финляндии сообщила, что у границ страны остаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции», передает Yle.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что у России есть потенциальная возможность перенаправить незаконных мигрантов в Финляндию из Санкт-Петербурга. По его мнению, в его страну из Ленобласти всего за несколько часов могут попытаться въехать более тысячи мигрантов.

В июне финский лидер обвинил Россию в создании миграционного кризиса при помощи направления мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.


«Задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — подчеркнул Стубб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения финских властей «абсолютно беспочвенными».

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Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»
Путин: условия Стамбульских договоренностей все еще актуальны
04 июля 2024, 17:19

Фото: IStock/dicus63

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
Он напомнил, что украинская делегация в 2022 году была готова принять эти соглашения, что положило бы конец военным действиям еще два года назад.

Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).

Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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Белоруссия вступила в ШОС: что это значит для страны и чем Путин помог Лукашенко
04 июля 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Расширенный саммит лидеров ШОС проходит в Астане. На мероприятии было принято решение о вхождении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. О том, что это означает для государства и кто еще является членом объединения расскажет редакция «Радио 1».

Что такое ШОС


Шанхайская организация сотрудничества была учреждена странами Центральной Азии в 1996 году. Тогда объединение называлось «Шанхайской пятеркой», однако отношения между странами развивались и позже к организации присоединился Узбекистан.

В 2001 году организация была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС.

Первоначально фокус внимания членов объединения был направлен на безопасность, однако на сегодняшний день, государства взаимодействуют между собой по вопросам торговли, технологий, энергетики и экономики.
Кто входит в ШОС

Полноправными членами ШОС являются: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. С 4 июля к организации присоединилась Белоруссия. Помимо основных участников в объединение также входят партнеры и страны-наблюдатели. Речь идет об Азербайджане, Турции, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и ОАЭ.

Задачи ШОС


Основополагающей целью объединения по-прежнему остается безопасность. Другими важными направлениям являются укрепелние дружбы, партнерства, расширение экономических, культурных и научно-технических связей.

Белоруссия присоединилась к ШОС


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 июля войдет в историю республики как дата присоединения страны к ШОС. По его мнению, вступление в ШОС станет «прекрасным подарком белорусскому народу» к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В качестве полноправного участника организации Белоруссия планирует работать по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур».

Путин помог Белоруссии вступить в ШОС


В беседе с изданием URA.RU завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что вступление Белоруссии в ШОС и расширение организации в целом, придает дополнительный вес и повышает статус самого объединения.

Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», подчеркнул эксперт.

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Пранкеры Вован и Лексус удостоились государственной награды
04 июля 2024, 16:59

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Российским пранкерам Вовану — Владимиру Кузнецову и Лексусу — Алексею Столярову торжественно вручили государственные награды в Кремле.
Награждение состоялось 3 июля.

«Вован и Лексус получили известность благодаря своим провокационным пранкам с участием высокопоставленных лиц иностранных государств. Так, в декабре 2023 года они опубликовали запись разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. В ходе беседы политик поделился с ними своими опасениями по поводу миграционного кризиса в Ирландии, вызванного приездом около 100 тысяч украинцев. Он также выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро присоединиться к Европейскому союзу», — рассказали в издании «Регнум».

В мае 2022 года Джордж Буш — младший, 43-й президент США, будучи уверенным, что общается с главой киевского режима, раскрыл информацию о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».

В разговоре с российскими пранкерами вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил обеспокоенность сложной ситуацией для вооруженных сил Украины на фронте и предположил, что боевые действия могут продолжаться в течение всего 2024 года.

Ранее в беседе с пранкерами бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте, для победы Байдена на выборах.

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#сша
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Политолог Коньков заявил о большом потенциале ШОС
04 июля 2024, 15:17

Фото: iStock/ISerg

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет большой потенциал для своего развития.
«Страны-участницы заботятся о своем суверенитете, уважают суверенитет друг друга, уважают других членов международного сообщества. И в этом плане Белоруссия как государство, которое на протяжении многих лет рассматривает и позиционирует себя именно как страну с неизменной ставкой на суверенное принятие решений была одним из очевидных кандидатов», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Коньков.

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что сейчас уже наблюдается противостояние многополярного мира со старой, дряхлеющей гегемонией Запада.

«Вся мировая политика – это ожесточенное, жесткое противостояние будущего, воплощённого в многополярности, которое уже наступило, и прошлого, которое пытается утянуть человечество назад, в закончившуюся, по сути, эпоху гегемонии», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине.

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#политика
#страны
#государство
#шос
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В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди
04 июля 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированному на 8-9 июля. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во время встречи с журналистами он отметил, что это будет одна из первых, если не самая первая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов. Представитель Кремля также сообщил, что 8-9 июля в Москве пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он приедет для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Лидеры двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки. В западных СМИ назвали этот визит в Россию индийского премьера дипломатической победой российского президента.

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#президент
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Военный эксперт Ходаренок допустил возможность нападения Украины на Белоруссию
04 июля 2024, 14:20

Фото: istockphoto/doomu

Украина вполне может напасть на соседнюю Белоруссию. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Украина стягивает к границам с Белоруссией войска, вооружения и военную технику. Военный обозреватель издания «Газета.ру» предположил, что это может способствовать расширению пограничных вооружённых конфликтов и провокаций с последующей эскалации ситуации до полномасштабных военных действий. Эксперт считает, что ВСУ могут использовать Черниговскую область в качестве плацдарма для вторжения в Белоруссию.

В случае гипотетического вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии Вооруженным силам России придется выполнять свои обязательства перед союзником и предпринимать масштабные перегруппировки войск, чтобы оказать необходимую помощь Минску и защитить собственные рубежи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооружённые силы республики вполне способны справиться с провокациями на границе и противостоять внешним угрозам. Российские специалисты полагают, что на полномасштабные военные действия на этом направлении у Киева просто не хватит сил.

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Зеленский объяснил, почему отверг предложение Орбана о прекращении огня
04 июля 2024, 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в интервью Bloomberg.
Орбан 2 июля побывал в Киеве и главная цель его визита — урегулирование украинского конфликта мирным путем.

«Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия может «использовать» прекращение огня для того, чтобы «накопить силы и возобновить военные действия». Поэтому, продолжил Зеленский, если договоренность о прекращении огня и будет достигнута, то только в присутствии стран, «лидерам которых доверяют». А прекращение огня «без четкого плана» украинский лидер назвал только замораживанием, а не прекращением конфликта.

О предложении в адрес Киева о прекращении огня Орбан ранее заявил на брифинге. Зеленский в своем выступлении этого не упомянул.

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Принят закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать поездки за рубеж
04 июля 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому российские депутаты и сенаторы обязаны согласовывать с руководством свой выезд за пределы страны. В противном случае их полномочия будут досрочно прекращены.
Указанный закон обязывает членов российского парламента согласовывать выезды за рубеж с руководством, кроме случаев, когда они отправляются в служебную командировку, передаёт RT. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал предлагаемые изменения в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», дополняемый нормой об обязательстве парламентариев согласовывать выезд за границу.

Порядок и сроки такого согласования определят советы верхней и нижней палат парламента. Поясняется, что указанные меры позволят повысить уровень безопасности государственно важной информации, а также создать дополнительные гарантии для защиты депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.

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Трамп унизил Байдена, назвав «старой кучей дерьма»
04 июля 2024, 13:32

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США назвал действующего главу государства Джо Байдена «старой сломленной кучей дерьма». Ролик опубликовал портал Daily Beast, когда и где он снят — неизвестно.
На кадрах Трамп за рулем гольф-кара разговаривает с находящимися рядом людьми. Судя по всему, он не знает, что его снимают. Политик рассуждает о результате дебатов с Байденом. Он выразил уверенность, что Байден снимется с выборов, а его место займет Камала Харрис. Ее Трамп считает еще более слабым кандидатом.

«Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он (Джо Байден. — Прим. ред.) выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая», — говорит экс-президент США.

По-английски первая фраза звучит так: «broken down pile of crap». Слово «crap» имеет несколько значений, в частности, переводится как «мусор». Но чаще всего его используют именно как «дерьмо».

Трамп в ролике также рассуждает о том, что Байден не может противостоять российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.

Дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня. Они закончились полным провалом действующего президента, после чего сотни людей призвали Байдена сняться с выборов. Однако семья нынешнего главы государства приняла решение, что он продолжит участие в предвыборной гонке.

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#сша
#президент
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