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Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами

02 августа 2024, 16:08
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти размещают у границы с Россией специальные контейнеры, в которых будут проводиться собеседования с мигрантами. Теперь пограничники смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.


Об этом пишет финское издание Yle. В публикации указано, что таким образом сотрудники пограничной службы Финляндии готовятся к применению закона «о выдворении» непосредственно на российской границе. Просители убежища теперь могут получить отказ прямо в контейнере у пограничного пункта пропуска.

Ранее власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища на границу и провоцировании миграционного кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла подобные заявления, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

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Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США
Кирби: США продолжают переговоры с РФ о дальнейшем обмене заключенными
02 августа 2024, 16:07

Фото: istockphoto/donfiore

США продолжают говорить с РФ про дальнейший обмен заключенными. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джона Кирби.
«Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы понять, что США могут сделать для возвращения бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля домой», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что американские власти делают все для возвращения каждого своего гражданина на родину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры об обмене заключенными ведутся между ФСБ и ЦРУ. Пресс-секретарь подчеркивал, что вся «кухня» переговоров не может быть публичной.

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В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина и Гершковича
Песков допустил, что помилованный Гершкович может взять интервью у Путина
02 августа 2024, 15:19

Фото: Сайт Кремля

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным побеседовать с западными СМИ, он это сделает. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он не исключил, возможное интервью главы государства с освобожденным журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем.
«Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что с Путиным хотят интервью многие заграничные издания. Ранее WSJ сообщала, что Гершкович просил Путина помиловать его, подав соответствующее прошение. Также публицист просил об интервью.

Ранее Песков комментировал обмен заключенными между РФ и Западом.

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#новости
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В Москве запретили строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров
02 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/4595886

В Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, опубликованному на портале «Консультант Плюс», площадь квартиры учитывается без площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров. Жилая площадь должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров — для двухкомнатных.

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа 2024 года. По словам главы госкомпании «Дом.РФ», в некоторых российских регионах, по примеру Москвы, уже приступили к обсуждению введения ограничений на строительство малогабаритного жилья.

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#москва
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В кремле прокомментировали обмен заключенными между РФ и Западом
Песков: переговоры про обмен заключенными велись между ФСБ и ЦРУ
02 августа 2024, 13:54

Фото: istockphoto/yulenochekk

Переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — сказал Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин считает, нужно встретить освобожденных самостоятельно. По словам представителя Кремля, это дань уважения служащим России людям.

Песков резюмировал, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается. Ранее сообщалось, что в Россию возвращены восемь граждан, бывших в заключении за рубежом.

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#новости
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Медведев назвал слова Гросу о голоде в Молдавии издевательством над правдой
02 августа 2024, 13:08

Фото: сайт Кремля

Заявление спикера парламента Молдавии о намерении признать голод в республике после Второй мировой войны геноцидом являются издевательством над историей и здравым смыслом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Гросу заявил, что депутаты молдавского парламента рассмотрят вопрос признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. В своей социальной сети Медведев предположил, что молдавскому парламентарию просто захотелось заполучить «свои 15 минут славы», ибо ему не дают покоя лавры участников парижского «травести-шоу».

Российский политик назвал Гросу «наглым и лицемерным дураком» и отметил, что любому здравомыслящему человеку известно, в каком состоянии находилась после войны советская экономика. Медведев напомнил, что численность трудоспособного населения в СССР откатилась к уровню 1931 года, а неурожаю 1947 года способствовала засуха. В результате люди голодали не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии.

«Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — заключил Медведев.

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#экономика
#депутаты
#ссср
#шоу
#люди
#медведев
#молдавия
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В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 000 рублей
Слуцкий: россияне с доходом ниже 30 тысяч рублей смогут получать налоговый вычет
02 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне с доходом в 30 000 рублей или ниже смогут получать в конце года единоразовый налоговый вычет от поступлений, которые были уплачены в счёт НДФЛ. Соответствующий законопроект вносит в ГД лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР или иной вариант. В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму», — сказал он.

Отмечается, что доход гражданина не должен превышать 360 000 рублей в год. По его словам, главная цель – победить бедность. Сейчас вычет можно получить за рождение ребёнка, оплату образования, медицинских услуг или приобретение недвижимости. Принятие указанной инициативы позволит людям вернуть деньги в семейный бюджет и улучшить своё финансовое благосостояние.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы от ЛПДР внесут законопроект об ограничении сверхурочных часов при ненормированном графике. Согласно законопроекту, общее количество сверхурочных часов не может превышать 120 часов в год. Работодатели также обязаны вести четкий учет сверхурочной работы и предоставлять дополнительные дни отпуска.

До этого ГД во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.

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#госдума
#закон
#депутаты
#законо бедность
#налоговый вычет
#лдпр
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В СФ одобрили закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
02 августа 2024, 12:34

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, лишающий гражданства за непостановку на воинский учет, одобрили в СФ. Новая норма предполагает синхронизацию процессов получения гражданства и постановки на воинский учет. Правоохранителей обяжут предоставлять сведения о мужчинах, получивших российское гражданство и в отношении которых планируется организовать принесение присяги.
В законы «О воинской обязанности и военной службе», а также «О гражданстве Российской Федерации» внесут соответствующие поправки.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, предусматривающий наложение дисциплинарного ареста на бойцов спецоперации по решению командования воинских частей. Теперь смартфонами во время несения службы могут пользоваться только те военнослужащие, кому техника необходима для исполнения обязанностей.

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#россия
#закон
#законопроект
#совет федерации
#новости
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Прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле
02 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Генеральная прокуратура РФ опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян. Об этом заявил представитель надзорного ведомства на заседании профильного комитета Совета Федерации.
В частности, речь идёт о неприкосновенности жилища, передаёт «Коммерсант». Согласно новым поправкам, полицейские смогут в определённых случаях проникать в жилище без согласия проживающих там. Депутаты Госдумы и сенаторы пообещали должным образом доработать закон уже после его одобрения.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что не следует в процессе борьбы с незаконной миграцией ставить под сомнение права и свободы обычных граждан. Один из авторов инициативы депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин заверил, что аргументы Генпрокуратуры «будут восприняты».

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#права
#жилище
#закон
#депутаты
#полицейские
#мигранты
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СФ одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО по решению командиров
02 августа 2024, 12:16

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, разрешающий командованию воинских частей накладывать дисциплинарный арест на бойцов спецоперации, одобрили в Совфеде. Теперь командиры ВЧ могут назначать аресты солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам при совершении ими грубых дисциплинарных проступков. Срок ареста за одно нарушение дисциплины составляет до десяти суток.
К нарушению дисциплины относится в том числе наличие у военнослужащих смартфонов во время несения службы. Однако это не касается тех, кому необходима данная техника для исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили законы о запрете треш-стримов. Поправки внесены в том числе в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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#россия
#закон
#законопроект
#совет федерации
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