Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами

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Финские власти размещают у границы с Россией специальные контейнеры, в которых будут проводиться собеседования с мигрантами. Теперь пограничники смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.
Об этом пишет финское издание Yle. В публикации указано, что таким образом сотрудники пограничной службы Финляндии готовятся к применению закона «о выдворении» непосредственно на российской границе. Просители убежища теперь могут получить отказ прямо в контейнере у пограничного пункта пропуска.
Ранее власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища на границу и провоцировании миграционного кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла подобные заявления, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
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Александр Бойцов