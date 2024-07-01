Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

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Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход его страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщил ТАСС. Науседа считает, что для защиты Литвы и увеличения ее боевой мощи нужно использовать все доступные боеприпасы, в том числе и кассетные.
Таким образом глава Литвы сменил свое мнение, которого придерживался довольно долго. Раньше он заявлял, что снятие запрета на кассетные боеприпасы ударит по международному имиджу страны. Однако теперь литовское МО считает, что такое вооружение — эффективное средство, ведь вероятный противник также будет его применять.
Теперь инициативу о выходе страны из конвенции, предложенную Министерством обороны Литвы, будут рассматривать на Сейме, который соберется уже на этой неделе. После решения правительства президент сможет утвердить или отклонить документ.
К Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, принятой в 2008 году, Литва присоединилась спустя три года — в 2011.
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Теперь инициативу о выходе страны из конвенции, предложенную Министерством обороны Литвы, будут рассматривать на Сейме, который соберется уже на этой неделе. После решения правительства президент сможет утвердить или отклонить документ.
К Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, принятой в 2008 году, Литва присоединилась спустя три года — в 2011.
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Данил Пономарев