Эстония может установить буи с лезвиями для защиты от мигрантов

Фото: iStock/Wirestock
Власти Эстонии изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR, ссылаясь на заявление замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
Отмечается, что целью такого решения является борьба с нелегальной миграцией.
В настоящее время правоохранители рассматривают два возможных варианта защиты границы. Согласно первому, планируется установить цепь из буёв. Система будет обустроена таким образом, что от лодки и другого водного транспорта, на котором попытается пересечь границу нелегал, «мало что останется». В некоторых местах будут установлены специальные устройства, оснащённые режущими лезвиями.
Вторым вариантом обеспечения безопасности границы рассматривается установка плавучего забора на понтонах. Департамент полиции и погранохраны страны выделит на реализацию пилотного проекта один миллион евро. Устанавливать заграждения начнут в 2025 году. Сначала их разместят в местах, где пересечь границу легче всего.
Читайте также:
Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ
Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы
В настоящее время правоохранители рассматривают два возможных варианта защиты границы. Согласно первому, планируется установить цепь из буёв. Система будет обустроена таким образом, что от лодки и другого водного транспорта, на котором попытается пересечь границу нелегал, «мало что останется». В некоторых местах будут установлены специальные устройства, оснащённые режущими лезвиями.
Вторым вариантом обеспечения безопасности границы рассматривается установка плавучего забора на понтонах. Департамент полиции и погранохраны страны выделит на реализацию пилотного проекта один миллион евро. Устанавливать заграждения начнут в 2025 году. Сначала их разместят в местах, где пересечь границу легче всего.
Читайте также:
Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ
Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы
Анастасия Чинкова