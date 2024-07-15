Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы

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Эстония планирует совместно с Россией провести работы по измерению фарватера реки Нарва.
Министерство иностранных дел Эстонии предложило России вместе провести измерение глубины фарватера реки Нарвы. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.
По информации ведомства, эстонское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить ситуацию с 25 буями, которые, предположительно, исчезли в конце мая. Вопрос в том, находились ли они в российских или эстонских территориальных водах.
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«В своей ноте, направленной посольству Российской Федерации, Эстония отметила, что страны, по-видимому, имеют разное представление о направлении фарватера, который также является главной контрольной линией между Эстонией и Россией.Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных факторов, Эстония предложила провести совместные измерения этих изменений», — сообщает ERR.
По информации ведомства, эстонское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить ситуацию с 25 буями, которые, предположительно, исчезли в конце мая. Вопрос в том, находились ли они в российских или эстонских территориальных водах.
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Мира Полтева