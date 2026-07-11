Эстония намерена усилить военное присутствие на границе с Россией
В Нарве, на границе с Россией, появится первый в этом районе военный городок. Об этом сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма,
В беседе с агентством ERR он уточнил, что строительство основного военного городка пройдёт в один этап. Старт работ намечен на конец текущего года, а завершить их планируют к лету 2028-го. На готовом объекте, по словам собеседника издания, разместят 150 военнослужащих.
Согласно данным Генштаба Сил обороны Эстонии, в Нарве намерены дислоцировать подразделение 1-й пехотной бригады. Общая вместимость городка составит 1000 человек, однако штатная численность постоянного состава будет составлять около 200 военных.
Ранее издание Postimees сообщало, что за два месяца в Эстонии обустроили десять километров противотанковых рвов на участке границы с Россией в районе Пскова. В отдельных местах укрепления дополнили заграждениями типа «зубы дракона».
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