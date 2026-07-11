Эстония намерена усилить военное присутствие на границе с Россией

11 июля 2026, 00:46

ERR: Эстония построит на границе с Россией первый военный городок

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Нарве, на границе с Россией, появится первый в этом районе военный городок. Об этом сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма,