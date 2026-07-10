Трамп оставил инструкции на случай его убийства иранскими спецслужбами

10 июля 2026, 23:58

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обнародовал инструкции на случай, если представителям Ирана удастся совершить его физическое устранение. Речь главы государства цитирует The New York Post.





Он подчеркнул, что Тегеран заплатит серьезную цену за такие действия. Таким образом Трамп отреагировал на передачу разведданных со стороны Израиля, в которых содержится план ликвидации американского лидера. По словам президента США, в настоящий момент у Ирана нет конкретных намерений, но руководство страны давно желает его смерти.



«Я уже давно в их списке, вот о чем речь. Единственное… я оставил инструкции — если что-то подобное и правда случится: разбомбите их так, как никогда прежде»,— заявил Трамп.