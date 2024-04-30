Эстония не будет высылать украинцев призывного возраста на родину

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Мужчин призывного возраста не будут высылать из Эстонии, пишет Эстонское национальное телевидение (ERR).
Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс. По ее словам, мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан, поэтому МВД страны не будет высылать на родину украинцев.
Подобного плана нет и для мужчин, являющихся целевой группой украинской мобилизации, отметила она. При этом если мужчины призывного возраста, которые не смогут обменять свои паспорта на новые, не смогут путешествовать.
Раннее сообщалось, что Польша поможет властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста.
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Подобного плана нет и для мужчин, являющихся целевой группой украинской мобилизации, отметила она. При этом если мужчины призывного возраста, которые не смогут обменять свои паспорта на новые, не смогут путешествовать.
Раннее сообщалось, что Польша поможет властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста.
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Алёна Самарева