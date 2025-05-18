Эстония обвинила Россию в якобы задержании нефтяного танкера

Фото: istockphoto/diegograndi
Эстонские власти обвинили Россию в якобы задержании нефтяного танкера Green Admire под флагом Либерии. Как уточнила телерадиокомпания ERR со ссылкой на дептранс Эстонии, доказательств нет. Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.
«Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping», — сказано в материале.Кто именно произвел приписываемые России действия не уточняется. По информации СМИ, судно следовало к северной части Финского залива, а после предполагаемой остановки двинулось к острову Готланд. По утверждению журналистов, сейчас танкер на якоре рядом с Готландом, а по данным сервиса Marinetraffic — в Финском заливе.
Читайте также:
«Это неприемлемо»: Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнической кампании против Венгрии
Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским
Глава КНДР Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне
Никита Кротов