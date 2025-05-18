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Эстония обвинила Россию в якобы задержании нефтяного танкера

Эстония обвинила Россию в якобы задержании нефтяного танкера Green Admire
Фото: istockphoto/diegograndi

Фото: istockphoto/diegograndi

Эстонские власти обвинили Россию в якобы задержании нефтяного танкера Green Admire под флагом Либерии. Как уточнила телерадиокомпания ERR со ссылкой на дептранс Эстонии, доказательств нет. Российская сторона пока никак не комментировала ситуацию.
«Департамент транспорта Эстонии сообщил, что Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды... Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping», — сказано в материале.
Кто именно произвел приписываемые России действия не уточняется. По информации СМИ, судно следовало к северной части Финского залива, а после предполагаемой остановки двинулось к острову Готланд. По утверждению журналистов, сейчас танкер на якоре рядом с Готландом, а по данным сервиса Marinetraffic — в Финском заливе.

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«Это неприемлемо»: Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнической кампании против Венгрии
Орбан: Будапешт считает неприемлемыми клеветническую кампанию Украины о Венгрии
17 мая 2025, 23:02

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию. Об этом Орбан сообщил после встречи с генсеком альянса на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.
Орбан призвал Рютте повлиять на Киев, чтобы прекратить «клеветнические акции», и подчеркнул, что Венгрия готовит закон против иностранного финансирования политических партий и СМИ.

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«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. (...) Необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила», — передает его слова телеканал TV2.
Орбан также раскритиковал Украину за попытки дискредитировать Будапешт вместо улучшения отношений с ним, несмотря на стремление вступить в ЕС.

«Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача — обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии», — подчеркнул премьер-министр.
Он связал текущий скандал о шпионаже с взаимодействием венгерской оппозиции, украинских спецслужб и «денег из Брюсселя и от Сороса», направленным на ускоренное принятие Киева в Евросоюз.

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Стало известно, кто представит Россию на инаугурации нового Папы Римского
Глава Минкульта РФ Любимова прибудет на инаугурационную мессу Льва XIV
17 мая 2025, 22:32

Фото: iStock/ uzhursky

Министр культуры России Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV. Это следует из списков делегаций, которые распространила служба печати Святого престола, сообщило агентство ТАСС.
Торжественная церемония в честь понтифика запланирован на 18 мая. На нее прибудет больше 150 делегаций.

Известно, что Соединенные Штаты Америки на мероприятии представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого должны состояться встречи с руководством государственного секретариата Ватикана.

Напомним, что глава Минкульта представляла Россию на прощании с умершим Папой Римским Франциском в Ватикане. Она объявила, что сделала это по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось.

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Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским
Трамп в понедельник созвонится с Путиным, а затем с Зеленским
17 мая 2025, 18:16

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и несколькими главами стран НАТО.
Лидер Штатов подчеркнул, что темой бесед станет урегулирование украинского конфликта. Также будут затронуты вопросы, связанные с торговлей.

Трамп выразил надежду, что этот день будет продуктивным, и в результате удастся добиться прекращения огня.

Ранее в этот день Трамп в интервью Fox News говорил, что ему необходимо встретиться с Владимиром Путиным для заключения сделки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать
Yeni Şafak: Макрон пытался психологически доминировать над Эрдоганом
17 мая 2025, 14:44

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось, сообщила газета Yeni Şafak.
На встрече Европейского политического сообщества в городе Тирана в Албании французский лидер подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою кисть на руку турецкого президента. Между главами государств завязался разговор. Затем Эрдоган убрал свою руку, однако удерживал безымянный и средний пальцы Макрона еще какое-то время.

Президент Турции улыбался и не вставал с места. Макрон предпринимал попытки выдернуть пальцы, но Эрдоган крепко схватил их и не отпускал.

«Пользователи соцсетей прокомментировали видео фразой «Макрон ударился о скалу», — обратили внимание авторы материала.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования.

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Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины
Политолог Трухачев: будущий президент Польши неизбежно станет противником Украины
17 мая 2025, 14:18

Фото: iStock/Berezko

Следующим президентом Польши станет противник Украины. Как предсказал политолог Вадим Трухачев, это произойдет вне зависимости от итогов выборов, которые пройдут в европейской стране в это воскресенье, 18 мая. Его слова приводит «РИА Новости».
По мнению Трухачева, каждый из кандидатов на пост главы государства негативно настроен к Киеву.
«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы, — поясняет эксперт. — Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте»
По данным опросов, фаворитом предвыборной гонки является мэр Варшавы и лидер «Гражданской оппозиции» Рафал Тшасковский. За него готовы проголосовать почти треть (31,5%) избирателей. На втором месте среди респондентов оказался глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6%). А замыкает тройку Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

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