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Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Трамп в понедельник созвонится с Путиным, а затем с Зеленским
Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и несколькими главами стран НАТО.
Лидер Штатов подчеркнул, что темой бесед станет урегулирование украинского конфликта. Также будут затронуты вопросы, связанные с торговлей.

Трамп выразил надежду, что этот день будет продуктивным, и в результате удастся добиться прекращения огня.

Ранее в этот день Трамп в интервью Fox News говорил, что ему необходимо встретиться с Владимиром Путиным для заключения сделки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать
Yeni Şafak: Макрон пытался психологически доминировать над Эрдоганом
17 мая 2025, 14:44

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался установить «психологическое доминирование» над лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но у него ничего не получилось, сообщила газета Yeni Şafak.
На встрече Европейского политического сообщества в городе Тирана в Албании французский лидер подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою кисть на руку турецкого президента. Между главами государств завязался разговор. Затем Эрдоган убрал свою руку, однако удерживал безымянный и средний пальцы Макрона еще какое-то время.

Президент Турции улыбался и не вставал с места. Макрон предпринимал попытки выдернуть пальцы, но Эрдоган крепко схватил их и не отпускал.

«Пользователи соцсетей прокомментировали видео фразой «Макрон ударился о скалу», — обратили внимание авторы материала.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования.

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Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины
Политолог Трухачев: будущий президент Польши неизбежно станет противником Украины
17 мая 2025, 14:18

Фото: iStock/Berezko

Следующим президентом Польши станет противник Украины. Как предсказал политолог Вадим Трухачев, это произойдет вне зависимости от итогов выборов, которые пройдут в европейской стране в это воскресенье, 18 мая. Его слова приводит «РИА Новости».
По мнению Трухачева, каждый из кандидатов на пост главы государства негативно настроен к Киеву.
«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы, — поясняет эксперт. — Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте»
По данным опросов, фаворитом предвыборной гонки является мэр Варшавы и лидер «Гражданской оппозиции» Рафал Тшасковский. За него готовы проголосовать почти треть (31,5%) избирателей. На втором месте среди респондентов оказался глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6%). А замыкает тройку Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».

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#эксперт
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#польша
#украина
#выборы
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Эрдоган оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
Эрдоган: Турция намерена прилагать усилия для продолжения переговоров по Украине
17 мая 2025, 13:20

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

Украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Глава государства подчеркнул, что прошедшие в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций были запланированы именно как шаг к миру. В связи с этим, Анкара намерена поддерживать диалог сторон и прилагать усилия для урегулирования конфликта.

Напомним, что переговоры России и Украины состоялись накануне в турецком Стамбуле. О результатах встречи и достигнутых договорённостях подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#переговоры
#россия
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#конфликт
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Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины
17 мая 2025, 06:34

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европы стоит готовиться к перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня...» — заявил Писториус.

Глава Минобороны отметил, что Европе заблаговременно стоит подготовиться к перемирию стран.

Помимо этого Писториус сказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле в целом не были успешными. По мнению лидера ведомства, Москва якобы не хочет остановки конфликта. При этом он отметил, что в данной теме «необходимо мыслить шире».

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Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ
17 мая 2025, 06:20

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы активизировали призывы о введении очередных антироссийских санкций после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Сенаторы объясняют свое стремление о введении санкций из-за якобы малого прогресса в переговорах по конфликту. Данный законопроект поддержан 73 из 199 законодателей в сенате США.

Согласно предложению, в отношении России предлагается ввести первичные и вторичные санкции. К тому же они должны коснуться торговых партнеров страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия селки по урегулированию украинского конфликта.

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