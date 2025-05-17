Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп (фото: 45office.com)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и несколькими главами стран НАТО.
Лидер Штатов подчеркнул, что темой бесед станет урегулирование украинского конфликта. Также будут затронуты вопросы, связанные с торговлей.
Трамп выразил надежду, что этот день будет продуктивным, и в результате удастся добиться прекращения огня.
Ранее в этот день Трамп в интервью Fox News говорил, что ему необходимо встретиться с Владимиром Путиным для заключения сделки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Трамп выразил надежду, что этот день будет продуктивным, и в результате удастся добиться прекращения огня.
Ранее в этот день Трамп в интервью Fox News говорил, что ему необходимо встретиться с Владимиром Путиным для заключения сделки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова