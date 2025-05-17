«Это неприемлемо»: Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнической кампании против Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию. Об этом Орбан сообщил после встречи с генсеком альянса на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.
Орбан призвал Рютте повлиять на Киев, чтобы прекратить «клеветнические акции», и подчеркнул, что Венгрия готовит закон против иностранного финансирования политических партий и СМИ.
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«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. (...) Необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила», — передает его слова телеканал TV2.Орбан также раскритиковал Украину за попытки дискредитировать Будапешт вместо улучшения отношений с ним, несмотря на стремление вступить в ЕС.
«Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача — обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии», — подчеркнул премьер-министр.Он связал текущий скандал о шпионаже с взаимодействием венгерской оппозиции, украинских спецслужб и «денег из Брюсселя и от Сороса», направленным на ускоренное принятие Киева в Евросоюз.
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Мария Моисеева