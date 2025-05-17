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Глава КНДР Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне

Фото: iStock/Dragos Condrea

Фото: iStock/Dragos Condrea

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне. Об этом глава страны заявил в ходе визита в авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии.
«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время посещения авиаполка глава страны лично руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Во время них задействовали авиаотряды, зенитно-ракетные подразделения, а еще части радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Северокорейские военные в ходе учений отрабатывали отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе. К тому же военные отработали ликвидацию БПЛА с помощью радиоэлектронных средств. Помимо этого армия испытала дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.

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Глава Минобороны ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к перемирию РФ и Украины
17 мая 2025, 06:34

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европы стоит готовиться к перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня...» — заявил Писториус.

Глава Минобороны отметил, что Европе заблаговременно стоит подготовиться к перемирию стран.

Помимо этого Писториус сказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле в целом не были успешными. По мнению лидера ведомства, Москва якобы не хочет остановки конфликта. При этом он отметил, что в данной теме «необходимо мыслить шире».

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Reuters: сенаторы в США активизировали призывы к санкциям против РФ
17 мая 2025, 06:20

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы активизировали призывы о введении очередных антироссийских санкций после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.
Сенаторы объясняют свое стремление о введении санкций из-за якобы малого прогресса в переговорах по конфликту. Данный законопроект поддержан 73 из 199 законодателей в сенате США.

Согласно предложению, в отношении России предлагается ввести первичные и вторичные санкции. К тому же они должны коснуться торговых партнеров страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия селки по урегулированию украинского конфликта.

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Zeit: Зеленский боится отказа Трампа от посредничества в переговорах по Украине
17 мая 2025, 05:11

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский боится, что американский президент Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах по конфликту на Украине. Об этом пишет Zeit.
«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — говорится в сообщении газеты.

В издании отмечают, что сейчас для Украины все зависит от США. При этом Зеленскому не стоит надеется на своих партнеров в Европе, так как там не делают ничего кроме заявлений. Дальнейшие шаги в урегулировании конфликта зависят только от решений Трампа.

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Telegraph: на Украине чиновники «теряют сон» в ожидании встречи Путина и Трампа
17 мая 2025, 04:16

Фото: iStock/Waldemarus

На Украине чиновники «теряют сон» в ожидании встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет The Telegraph.
«По этой причине (Из-за возможной встречи Путина и Трампа) украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет в своей статье корреспондент газеты Адриен Бломфилд.

Украинские чиновники волнуются по поводу того, что Путин и Трамп в ходе своей встречи могут достигнуть сделки, которую после американский лидер преподнесет киевским властям как свершившейся факт. К тому же Бломфилд отметил, диалог президентов без Владимира Зеленского укрепит статус России как «великой державы».

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Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие с Россией
17 мая 2025, 03:06

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Для Владимира Зеленского обмен военнопленных является способом укрепить доверие с Россией. Об этом пишет американский журнал Time.
«Для Зеленского обмен пленными, подобный тому, который был согласован в Стамбуле, временами служил средством укрепления доверия с русскими», — говорится в сообщении издания.

Журнал отмечает, что таким образом глава киевского режима проверял отношения с РФ с самого начала сво.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Владимира Зеленского не осталось козырей в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер отметил необходимость встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

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