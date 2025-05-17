Глава КНДР Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне

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Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне. Об этом глава страны заявил в ходе визита в авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии.
«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Во время посещения авиаполка глава страны лично руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Во время них задействовали авиаотряды, зенитно-ракетные подразделения, а еще части радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Северокорейские военные в ходе учений отрабатывали отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе. К тому же военные отработали ликвидацию БПЛА с помощью радиоэлектронных средств. Помимо этого армия испытала дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.
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