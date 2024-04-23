В Эстонии пригрозили закрыть монастыри, отказавшиеся выйти из подчинения РПЦ

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вновь пригрозил закрытием монастырей в городе.
По его словам, те храмы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), которые сохранят связи с Русской православной церковью (РПЦ), могут столкнуться с проблемами. Слова чиновника передает портал гостелерадио ERR.
Он подчеркнул, что если храмы ЭПЦ МП не примут каких-либо решений, то государство будет вынуждено через суд ходатайствовать о принудительном прекращении их деятельности. Но решение можно будет найти в «любом случае», добавил Ляэнеметс.
При этом министр выразил надежду, что приходы ЭПЦ МП самостоятельно разорвут связи с РПЦ.
Ранее Эстонская православная церковь сообщила, что не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку исторически связана с ней.
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Он подчеркнул, что если храмы ЭПЦ МП не примут каких-либо решений, то государство будет вынуждено через суд ходатайствовать о принудительном прекращении их деятельности. Но решение можно будет найти в «любом случае», добавил Ляэнеметс.
При этом министр выразил надежду, что приходы ЭПЦ МП самостоятельно разорвут связи с РПЦ.
Ранее Эстонская православная церковь сообщила, что не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку исторически связана с ней.
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Алёна Самарева