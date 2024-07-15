В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией

macky_ch
Польша не планирует укреплять границу с Калининградской областью РФ заграждением как с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД страны Томаш Семоняк, пишет РИА Новости.
По его словам, на границе с Россией установили колючую проволоку.
Ранее Польша установила на границе с Белоруссией заграждение с электронной системой слежения. Длина забора составила 186 километров, а высота — 5 метров. Общая стоимость вышла около 400 миллионов долларов.
Глава МВД страны Томаш Семоняк отметил, что Польша внимательно следит за этой частью границы с Российской Федерацией. Однако заграждение, как на польско-белорусской границе, создаваться не будет.
Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию
Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС
«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той (российской) стороны», — рассказал он.
Ранее Польша установила на границе с Белоруссией заграждение с электронной системой слежения. Длина забора составила 186 километров, а высота — 5 метров. Общая стоимость вышла около 400 миллионов долларов.
Глава МВД страны Томаш Семоняк отметил, что Польша внимательно следит за этой частью границы с Российской Федерацией. Однако заграждение, как на польско-белорусской границе, создаваться не будет.
Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию
Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС
Дарья Осипова