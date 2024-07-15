Критикующую ВСУ депутата Рады Безуглую лишили должности

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Оборонный комитет Верховной Рады проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, сообщила депутат Ирина Геращенко.
Сама Безуглая в своих соцсетях заявила, что причиной увольнения стали ее негативные высказывания в адрес верховного командования Украины.
Ранее она выступила на заседании парламента с обвинением генерала ВСУ Сырского в неоправданно высоких потерях и неумелом командовании. Она отметила, что украинские военные чиновники постоянно завышают потери ВС РФ и никак не заняты разработкой плана противодействия дронам.
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