Юрист Престон заявил о страшных последствиях в случае убийства Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
«И я буду ещё больше удивлён, если оно окажется последним. Думаю, всё только начинается», — добавил в беседе с RT Престон.
А политический обозреватель Андрей Перла, комментируя покушение на Трампа, отметил постановочность действия. По его словам, картинно выглядело всё, даже девушки с оружием, вставшие «стеной» у двери автомобиля, в котором эвакуировали кандидата в президенты.
«Одна из них — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию», — приводит «Царьград» слова Перлы.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения.
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Мелисса Тимофеева