Юрист Престон заявил о страшных последствиях в случае убийства Трампа

Украинская разведка сообщила о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле расскажет редакция «Радио 1».