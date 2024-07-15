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Юрист Престон заявил о страшных последствиях в случае убийства Трампа

15 июля 2024, 16:57
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
«И я буду ещё больше удивлён, если оно окажется последним. Думаю, всё только начинается», — добавил в беседе с RT Престон.

А политический обозреватель Андрей Перла, комментируя покушение на Трампа, отметил постановочность действия. По его словам, картинно выглядело всё, даже девушки с оружием, вставшие «стеной» у двери автомобиля, в котором эвакуировали кандидата в президенты.



«Одна из них — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения.

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#дональд трамп
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Журналист Олтман назвал виновных к ненависти к Трампу
Журналист Олтман обвинил американские СМИ к ненависти к Трампу
15 июля 2024, 17:08

Фото: Сайт Кремля

Журналист, ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман заявил, что в покушении на экс-президента США Дональда Трампа виновны американские СМИ, а также прогнившая судебная система.
По его словам, именно эти факторы вызвали волну ненависти к Трампу в США, что привело к покушению на него.

«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — отметил в беседе с RT Олтман.

А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская высказала мнение о том, что покушение на Трампа сыграет ему самому на руку в предвыборной гонке.

«Трамп получил большую порцию сочувствия. Он показал себя хорошо, если брать во внимания его красивые жесты. Вся эта ситуация добавляет ему очков. Также демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены Байдена. Они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Богуславская.

Ранее международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.

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#политолог
#покушение
#трамп
#сша
#политика
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Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы
15 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Эстония планирует совместно с Россией провести работы по измерению фарватера реки Нарва.
Министерство иностранных дел Эстонии предложило России вместе провести измерение глубины фарватера реки Нарвы. Об этом сообщила местная телерадиокомпания ERR.

«В своей ноте, направленной посольству Российской Федерации, Эстония отметила, что страны, по-видимому, имеют разное представление о направлении фарватера, который также является главной контрольной линией между Эстонией и Россией.Поскольку условия в проточных водоёмах могут меняться в течение десятилетий из-за природных факторов, Эстония предложила провести совместные измерения этих изменений», — сообщает ERR.

По информации ведомства, эстонское внешнеполитическое ведомство пытается прояснить ситуацию с 25 буями, которые, предположительно, исчезли в конце мая. Вопрос в том, находились ли они в российских или эстонских территориальных водах.

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Критикующую ВСУ депутата Рады Безуглую лишили должности

В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
#реки
#страны
#эстония
#россия
#исследование
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Критикующую ВСУ депутата Рады Безуглую лишили должности
Депутата, критикующего главкома ВСУ Сырского, сняли от должности
15 июля 2024, 16:29

Фото: IStock/krblokhin

Оборонный комитет Верховной Рады проголосовал за снятие депутата Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, сообщила депутат Ирина Геращенко.
Сама Безуглая в своих соцсетях заявила, что причиной увольнения стали ее негативные высказывания в адрес верховного командования Украины.

Ранее она выступила на заседании парламента с обвинением генерала ВСУ Сырского в неоправданно высоких потерях и неумелом командовании. Она отметила, что украинские военные чиновники постоянно завышают потери ВС РФ и никак не заняты разработкой плана противодействия дронам.

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#военные
#чиновники
#всу
#вс рф
#верховная рада
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В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
МВД: Польша не планирует укреплять границу с РФ заграждением как с Белоруссией
15 июля 2024, 15:57

macky_ch

Польша не планирует укреплять границу с Калининградской областью РФ заграждением как с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД страны Томаш Семоняк, пишет РИА Новости.
По его словам, на границе с Россией установили колючую проволоку.

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той (российской) стороны», — рассказал он.

Ранее Польша установила на границе с Белоруссией заграждение с электронной системой слежения. Длина забора составила 186 километров, а высота — 5 метров. Общая стоимость вышла около 400 миллионов долларов.

Глава МВД страны Томаш Семоняк отметил, что Польша внимательно следит за этой частью границы с Российской Федерацией. Однако заграждение, как на польско-белорусской границе, создаваться не будет.

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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#нато
#ракеты
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Украинские дезертиры с боем прорывались в Молдавию через границу
Группа украинских дезертиров вступила в бой с пограничниками
15 июля 2024, 15:51

macky_ch

Группа дезертиров ВСУ устроила в Одесской области перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Молдавии, среди пограничников есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, отряд состоял из семи человек, из которых четверо призывники и трое уже побывавшие в боях солдаты. Ранее они покинули боевую часть, взяв с собой оружие. При попытке пересечь границу с Молдавией их попытались задержать пограничники, но были отброшены назад с ранеными.

Дезертиры избавились от формы и оружия чтобы выдать себя за некомботантов, имеющих право на убежище согласно международным нормам.

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Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России
15 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/macky_ch

Геополитический обозреватель Джо Мхланга заявил о том, что Африка осознаёт значительную роль России и её партнёров на международной арене.
В то время как Запад, по его словам, до сих пор сильно недооценивает этот регион.

«Что изменилось, если он в своём «саду» вдруг забеспокоился о «джунглях»? Подобные заявления. Они начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Африка пробудилась и осознаёт, какую роль играют Россия и её партнёры, какую серьёзную помощь они оказывают африканцам», — прокомментировал в беседе с RT Мхланга.

До этого предприниматель Ким Шмитц назвал президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина мудрыми лидерами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Шмитц пояснил, что эти главы стран сдержанно реагируют на эскалацию провокаций со стороны властей США.

Ранее в Минобороны КНР сделали заявление о том, что совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон.

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#рф
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Зеленский высказался о кадровых изменениях в правительстве Украины
Зеленский: изменения в украинском правительстве возможны
15 июля 2024, 15:21

Фото: IStock/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в правительстве страны. Его слова передает «РБК-Украина».
Он заявил, что речь не идет о смене премьер-министра, но изменения правительства в целом вполне возможны.

Многие украинские источники тем не менее сообщают, что отношения президента Украины с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем сильно испортились. Теперь они напоминают отношения Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого лидер Украины отправил недавно в отставку. Некоторые издания отметили, что Зеленский перестал слушать своего премьера на совещаниях.

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#зеленский
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Карл III передал послание Трампу после покушения
Mirror: король Великобритании Карл III написал письмо Трампу после покушения
15 июля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения на политика. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.
Уточняется, что Букингемский дворец подтвердил данную информацию. Послание монарха было передано политику в воскресенье, 14 июля, через британское посольство в США. Точное содержание письма остается неизвестным.

Согласно информации источника, послание короля Британии может быть схожим со словами премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с покушением. Ранее новый глава правительства осудил произошедшее, выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*
Глава ГУР Буданов* сообщил о попытках покушения на Путина: реакция Кремля
15 июля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Украинская разведка сообщила о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле расскажет редакция «Радио 1».

Буданов* о покушении на Путина


Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил в интервью NV о том, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.

«Они были, но, как видите, пока неудачные», — сказал он, не приводя каких-либо подробностей.

Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Прежде не исключил возможности покушения на главу РФ и президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы киевского режима, российский лидер для ВСУ — легитимная цель.

«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», — отвечал он на соответствующий вопрос журналистов.


Захарова о покушении на Путина


Нападение на Владимира Путина готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, покушение, о котором прежде заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов*, готовилось на американские деньги. Захарова отметила, что без них «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Дипломат также обвинила Киев в терактах против политиков и гражданского населения, а также обозвала власть «машиной убийств».

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Кремль прокомментировал информацию о покушении на Путина


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Так он прокомментировал заявление Буданова*.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заверил спикер Кремля.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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