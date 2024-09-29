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Журналист и директор организации «Права человека без границ» Вилли Фотрэ призвал правительство Бельгии остановить финансирование приходов РПЦ. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что с такой инициативой он выступил на фоне визита папы римского Франциска в страну.
Общественник отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столице благословлял конфликт с Украиной и призывал россиян выражать свой патриотизм путём вступления в армию.
В свою очередь подразделение РПЦ в Бельгии сохраняло молчание о конфликте между Россией и Украиной.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что Россия, несмотря на всё своё могущество, является довольно смиренным государством, которое никого не оккупирует и не порабощает. Он отметил, что страна смогла найти синтез веры и знания, религии и науки.
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Общественник отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столице благословлял конфликт с Украиной и призывал россиян выражать свой патриотизм путём вступления в армию.
В свою очередь подразделение РПЦ в Бельгии сохраняло молчание о конфликте между Россией и Украиной.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что Россия, несмотря на всё своё могущество, является довольно смиренным государством, которое никого не оккупирует и не порабощает. Он отметил, что страна смогла найти синтез веры и знания, религии и науки.
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Анастасия Чинкова