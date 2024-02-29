Эстонские чиновники призвали Запад рассмотреть все варианты поддержки Украины

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Западные страны должны рассмотреть все варианты поддержки Украины, включая отправку Киеву войск, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Sky News.
По ее словам, несмотря на заявления России, такие меры необходимы для защиты Украины и не могут считаться эскалацией. Она подчеркнула, что Москва пытается запугать Запад, но это невозможно остановить.
Ранее МВД РФ объявило Каю Каллас в розыск.
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«Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», – подчеркнула политик.
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Александр Климов