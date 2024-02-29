Эстонские чиновники призвали Запад рассмотреть все варианты поддержки Украины

После безумного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о войне с Россией, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и ЕС, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.