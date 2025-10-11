Крупная газета в США выступила против политики Пентагона
Американская газета The New York Times отказалась подписывать пересмотренный вариант политики Пентагона, регулирующей работу СМИ. Об этом пишет само издание.
Журналисты заявили, что новые правила угрожают им наказанием за стандартный сбор новостей, который гарантирован Первой поправкой к Конституции США о свободе прессы.
Редакция напомнила, что армия США ежегодно финансируется за счет средств налогоплательщиков почти на триллион долларов. Также она отметила, что американцы имеют право знать о деятельности правительства и военного ведомства.
