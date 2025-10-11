«Отдай мне ее»: Трамп рассказал о своей просьбе к лауреату Нобелевской премии мира

11 октября 2025, 10:18

Трамп рассказал о телефонном разговоре с лауреатом Нобелевской премии мира

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разговаривал по телефону с лауреатом Нобелевской премии мира, оппозиционером из Венесуэлы Марией Мачадо. Подробностями беседы он поделился во время брифинга с журналистами, который транслировался на YouTube.





По словам Трампа, Мачадо готова была передать ему награду при соответствующей просьбе.

«Человек, который получил Нобелевскую премию, сегодня звонил мне. Она сказала: «Я принимаю эту награду в честь вас, потому что вы действительно ее заслужили». Очень мило с ее стороны. Правда, я не сказал: «Тогда отдай ее мне». Но, думаю, она могла бы. Она была очень любезна», — заявил американский лидер.