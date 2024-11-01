Эстонские власти намерены законодательно запретить деятельность ЭПЦ

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Эстонское министерство внутренних дел собирается предложить внесение поправок поправки в закон о церкви. Это позволит властям прибалтийской республики юридически ликвидировать Эстонскую православную церковь (ЭПЦ).
Давление на ЭПЦ оказывается уже довольно давно, напоминает РИА Новости. Связано это с тем, что епархия не торопится полностью разрывать канонические связи с Москвой, как этого ещё весной нынешнего года в ультимативной форме потребовало МВД Эстонии. В силовом ведомстве возмущены тем, что церковные чины «тянут время» и называют ЭПЦ не иначе, как «марионеткой Москвы» и «адептом кремлёвской пропаганды».
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пожаловался, что всё это время стороны лишь обменивались письмами, в которых излагали свои позиции. Но так ничего и не достигли.
Возмущенный таким поведением Ляэнеметс предложил изменить закон о церквях и конгрегациях, предусмотрев право запрета любой организации, если она окажется связанной с Русской православной церковью. Министр рассчитывает, что примерно к февралю поправки к закону утвердят. Эстония готова пойти по пути Украины в борьбе с православной церковью.
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пожаловался, что всё это время стороны лишь обменивались письмами, в которых излагали свои позиции. Но так ничего и не достигли.
«Они внесли изменения в устав, но с оговоркой, что будут чётко следовать томосу (официальный церковный документ по особо важным вопросам церковного устройства - прим. ред.) от 1993 года. А там прямо написано, что ЭПЦ подчиняется Москве», — расстроенно сказал глава МВД.
Возмущенный таким поведением Ляэнеметс предложил изменить закон о церквях и конгрегациях, предусмотрев право запрета любой организации, если она окажется связанной с Русской православной церковью. Министр рассчитывает, что примерно к февралю поправки к закону утвердят. Эстония готова пойти по пути Украины в борьбе с православной церковью.
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Александр Бойцов