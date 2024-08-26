В Эстонии хотят разорвать канонические связи ЭПЦ с Московским патриархатом

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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) разорвать канонические связи с Московским патриархатом. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, ЭПЦ должна сделать «серьезные шаги», чтобы выйти из-под влияния Москвы.
До этого он же оценил смену названия ЭПЦ и положительно высказался об отказе от связей с Московским патриархатом в уставе церкви, однако при этом усомнился, что такие изменения будут существенными.
Ранее сообщалось, что в Черновцах опечатали храм-усыпальницу первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ. Доступ к церкви перекрыло руководство городского кладбища, на территории которого она расположена, указывалось в сообщении.
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