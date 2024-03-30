Эстонский премьер Каллас встревожена критической нехваткой снарядов у ВСУ

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимый снарядный голод, что делает их неспособными противостоять российской армии. Свою тревогу по этому поводу высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у Европы не хватает денег на то, чтобы покупать снаряды для Киева. Кроме того, отметил глава Минобороны прибалтийской страны, перед отправкой в зону боевых действий боеприпасы следует проверить, а значит они поступят в распоряжение ВСУ не раньше конца года.
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