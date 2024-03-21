Премьер Эстонии Каллас: Непопулярными мерами я совершаю политический суицид

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вынуждена принимать внутри страны меры направленные на увеличение расходов на оборону, несмотря на то, что она осознаёт, что тем самым совершает политическое самоубийство.
Эксперты отмечают, что на снижение популярности премьер-министра повлиял скандал с бизнесом её мужа в России, а также принятие Кабмином страны государственного бюджета на 2024 год, согласно которому будет повышен налог с оборота и подоходный налог для физических лиц. Кроме того, будут сокращены семейные пособия и введён налог на автомобили, что ухудшит благосостояние жителей Эстонии.
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Александр Бойцов