Глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страна и народ.
«Ему эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», – заявил губернатор.
Балицкий добавил, что сегодня Киев в точности следует инструкциям, поступающим из-за рубежа, и властям плевать, сколько жертв среди населения Украины. Он пришел к выводу, что у руководства страны нет абсолютно никакого суверенитета.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой мировых информационных агентств заявил, что США избавятся от президента Украины Владимира Зелинского спустя год, после выполнения им ряда условий.
Читайте также:
Аналитик указал на зависимость Европы от США
В Польше рассказали о риске мировой войны
НАТО планирует создание поста представителя по Украине
Александр Климов