«Эталонный немецкий фейк»: Deutsche Welle* переврало слова Захаровой

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
МИД России обвинил немецкое издание Deutsche Welle* в искажении слов официального представителя министерства Марии Захаровой. Она выступила с критикой посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа.
Соответствующий пост опубликован в официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства. В публикации Deutsche Welle говорится, что Захарова раскритиковала «призывы посла к миру» что не соответствует действительности. Российский дипломат обвинила Германию в том, что она содействовала государственному перевороту на Украине в 2014 году, а также в поставках оружия Киеву и срыве переговоров после начала СВО.
В министерстве иностранных дел призвали сравнить слова своего спикера Марии Захаровой с публикацией Deutsche Welle. Этого будет достаточно для того, чтобы увидеть «эталонный немецкий фейк», написали российские дипломаты.
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