Захарова: Киев понесёт наказание за убийства российских журналистов

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)
Ко дню памяти журналистов в России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов, проинформировало агентство ТАСС.
«Целенаправленная охота за российскими журналистами и военкорами, которую ведут украинские головорезы, — прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения таких террористических методов со стороны западных кураторов киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Мария Захарова обратила внимание, что их прямая обязанность — защита безопасности представителей средств массовой информации «без каких-либо различий».
Накануне Мария Захарова заявила, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.
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