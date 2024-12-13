Захарова назвала Трампа символом надежды

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time.
«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру. Это не про выборы в США, а про желание миллионов остановить преступный конвейер расчеловечивания, который управлялся американским либерализмом», — отметила Захарова в комментарии для NEWS.ru.Напомним, ранее сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жестко поиздеваться над Владимиром Зеленским, когда журнал Time назвал Трампа «человеком года». Time признавал Зеленского «человеком года» в 2022 году. Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.
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