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Россия не намерена нападать на США, в то время как сами Штаты размещают свои военные силы в приграничной РФ Финляндии, об этом написал бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«Мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что мы собираемся разместить в этой стране и ракеты, если нам позволят. Это превращает Финляндию в магнит для атак! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: «Русские идут, русские идут». Это абсурд!», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.
При этом, ранее в Белом доме заявили о прекращении финансирования украинского конфликта. Однако, в России словам американцев не поверили. Так, депутат Леонид Ивлев заявил, что если Соединённым Штатам будет выгодно продолжать агрессию против России подобным образом, то они обязательно найдут необходимое количество ресурсов.
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Евгения Парфентьева