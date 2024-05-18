Это бред: Американский журналист напомнил, почему РФ не будет нападать на Европу

Фото: Официальный сайт Кремля
Заявления Соединённых Штатов о том, что Россия может напасть на Европу, являются полным бредом, об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network.
«Это бред», — констатировал Карлсон.
Бывший ведущий Fox News также напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, и новые территории ей точно не нужны.
Напомним, в ночь на 9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее он прибыл для беседы с президентом в Москву. Он снял видео о столице РФ, в котором рассказал, что она выглядит гораздо лучше, чем любой американский город.
Карлсон также заявил, что Путин впечатлил его гораздо сильнее, чем глава США Джозеф Байден.
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