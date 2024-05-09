Карлсон взял интервью у помощницы, обвинявшей Байдена в домогательствах

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал новое интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид. Запись разговора доступна на сайте Карлсона.
Рид работала в бытность сенатором главы государства. Она известно своими обвинениями в сексуальных домогательствах Байдена. Она рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжать бороться за привлечение к ответственности своего бывшего начальника. Сам действующий глава Штатов называет ее утверждения ложными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться», — заявила Рид.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак