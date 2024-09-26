В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

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Обновление ядерной доктрины России никак не скажется на внешней политике НАТО и Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Политик отметил, что этот вопрос даже не следует комментировать, поскольку Германия идёт собственным путём и делает то, что сама считает правильным.
В среду президент России Владимир Путин предложил обновить основы госполитики в сфере ядерного сдерживания. Так, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в тот момент, когда противник, даже используя обычное вооружение, создаёт критическую угрозу суверенитету страны. Также Россия справе применить ядерные ракеты в случае агрессии против Белоруссии как союзного государства.
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Анастасия Чинкова