«Это будет второй Вьетнам»: Лукашенко предупредил США о рисках войны с Венесуэлой

13 декабря 2025, 22:16

Лукашенко призвал Вашингтон не повторять в Венесуэле ошибок Вьетнама

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)как

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с американской стороной предостерёг США от возможного военного вмешательства в ситуацию вокруг Венесуэлы.