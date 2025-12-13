«Это будет второй Вьетнам»: Лукашенко предупредил США о рисках войны с Венесуэлой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с американской стороной предостерёг США от возможного военного вмешательства в ситуацию вокруг Венесуэлы.
По его мнению, подобный сценарий может обернуться для Вашингтона повторением трагического опыта войны во Вьетнаме.
Об этом рассказал постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу «Первый информационный».
По словам дипломата, Лукашенко говорил с американской делегацией максимально откровенно и подчеркнул, что такая война не принесёт выгоды никому — ни США, ни венесуэльскому народу, ни мировому сообществу в целом.
Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщала, что во время визита спецпосланника США Джона Коула в Минск стороны обсуждали масштабные геополитические темы, включая международную безопасность и глобальные конфликты.
Читайте также: