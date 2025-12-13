Лукашенко обсудил с посланником США крупные геополитические вопросы
Эйсмонт: встречи Лукашенко с Коулом охватывали международные темы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встреч с специальным посланником США Джоном Коулом в Минске обсудил широкий круг геополитических вопросов.
Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Обсуждались, естественно, как очень крупные геополитические вопросы, так и вполне конкретные двусторонние, практические», — отметила она.12 декабря Лукашенко встретился с американской делегацией под руководством Коулa. Белорусский президент подчеркнул, что в мире появилось множество новых проблем, требующих обсуждения. Этот визит стал вторым визитом спецпосланника США в Минск за последние три месяца.