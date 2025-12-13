Переговоры в Минске показывают рост диалога между Вашингтоном и Минском

13 декабря 2025, 21:57

NYT: встречи Лукашенко и Коула намекают на потепление отношений с США

Александр Лукашенко и Джон Коул (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Газета The New York Times отметила, что недавние встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с специальным посланником США Джоном Коулом демонстрируют медленное, но стабильное потепление в отношениях между двумя странами.