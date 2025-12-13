Переговоры в Минске показывают рост диалога между Вашингтоном и Минском
Газета The New York Times отметила, что недавние встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с специальным посланником США Джоном Коулом демонстрируют медленное, но стабильное потепление в отношениях между двумя странами.
По данным журналистов, визит Коулa в Минск стал как минимум четвертым за текущий год. 12 декабря Лукашенко принял американскую делегацию во главе со спецпосланником.
После двухдневных переговоров Коул провел пресс-конференцию, отметив, что белорусский лидер дал полезные рекомендации по урегулированию конфликта на Украине. По словам посланника, добрые отношения Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным играют определённую роль в мирном процессе.
