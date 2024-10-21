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«Это чистый обман»: Лавров высказался о словах Байдена по ядерному оружию

Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
21 октября 2024, 12:28
Сергей Лавров. Фото: сайт Кремля

Сергей Лавров. Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о словах президента США Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием. Он считает, что эти слова являются обманом. Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы ядерного сдерживания нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые фразы, скрывающие попытку получить одностороннюю выгоду.
В интервью aif.ru Лавров заявил, что предложение Байдена вести разговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием без каких-либо предварительных условий — это чистый обман.
«Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал глава МИД.



Лавров отметил, что исходя из слов Байдена, России предлагается согласиться на переговоры о сокращении вооружений, не требуя от США отказа от своей нынешней политики. Министр подчеркнул, что такие переговоры должны строиться на принципе взаимоуважения и учета того факта, что войны быть не должно.
«Когда тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя — разве это умно? Думаю, что нет», — сказал министр.

Он считает, что обсуждать ядерный вопрос нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые лозунги с односторонней выгодой в уме.

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В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»
Песков об угрозах Трампа: Перед выборами в США звучит много громких заявлений
21 октября 2024, 12:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время в США постоянно раздаётся большое количество резонансных и эмоциональных заявлений. Это легко объяснимо: предвыборная гонка, призом в которой является президентское кресло, вступила в свою финальную стадию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию, появившуюся в американском издании The Wall Street Journal, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар «в самый центр грёбаной Москвы», если Россия «не оставит в покое» Украину.

Песков объяснил такое эмоциональное высказывание кандидата на пост главы государства от республиканцев желанием привлечь внимание и набрать дополнительные очки на финише предвыборной гонки. Он также добавил, что в Кремле предпочитают не выносить в публичное пространство подробности разговоров тет-а-тет на высшем уровне.

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«Перенацелили во враждебный лагерь»: в ГД призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Депутат Белик призвал извлечь уроки из референдума в Молдавии
21 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал россиян извлечь уроки из референдума по вступлению Молдавии в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Предварительные итоги референдума показали, что за евроинтеграцию страны выступают 50,29% граждан, против выступили 49,71%. Данные предоставлены ЦИК Молдавии после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.

Белик подчеркнул, что такие результаты показывают масштабный подход к пропаганде населения страны. Он убеждён, что гражданам многое пообещали, а они, в свою очередь, во все это поверили.

В настоящее время в Молдавии нет радикального превосходства выступающих за вхождение в состав Евросоюза. Однако на протяжении 30 лет Запад активно работал с молодёжью, что и показывают результаты прошедшего референдума.

Депутат призвал извлечь уроки из этого события, поскольку Западу удалось за сравнительно небольшой исторический период перенацелить дружескую к Россию страну во враждебный лагерь.

Следующим шагом, по словам Белик, может стать «дорожная карта» в НАТО.

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#евросоюз
#референдум
#россия
#госдума
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Распад США является одной из долгосрочных целей России, заявил Медведев
21 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Racide

Распад США или создание полноценного противовеса им являются долгосрочными целями России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующий пост он опубликовал в своей Telegram-канале.
Также в числе озвученных политиком задач – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В это России помогают сами США, которые стремятся к господству над всем миром. Однако им вряд ли удастся добиться своей цели, поскольку дальше Россия будет добиваться распада самих Штатов. Или, как минимум, создания полноценного противовеса Вашингтону, как это было в годы существования СССР и Варшавского договора.

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#россия
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#политика
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На Западе назвали цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
Боуз: Остин мог приехать в Киев, чтобы заставить Украину пойти на переговоры
21 октября 2024, 12:12

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остин мог приехать в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить властей Украины пойти на переговоры. Такое предположение выдвинул ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что сейчас ходит много слухов о целях поездки американского министра обороны на Украину. Однако больше всего общество склоняется к тому, что Остин намерен заставить киевские власти признать реальность и приступить к переговорам с Россией.

В понедельник Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев, эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ходе поездки он встретится с руководством страны и отметит обязательства США по оказанию Украине военной помощи.

Газета Wall Street Journal сообщала, что во время посещения украинской столицы Остин не будет объявлять о новых поставках вооружения и не даст разрешения ВСУ обстреливать Россию западным дальнобойным оружием.

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#сша
#украина
#киев
#пентагон
#переговоры
#политика
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МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга
21 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вернувшиеся в состав России регионы не могут являться предметом какого-либо торга или объектом политических игр, как и их территория и проживающие на ней люди. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали свой выбор и навсегда связали свою судьбу с Россией. Какие-либо спекуляции на эту тему просто неуместны. Таким образом дипломат прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что основой для мирных переговоров могут стать гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль РФ над новыми территориями.

Полищук указал, что основой переговоров по урегулированию украинского конфликта должна стать задача устранения первопричин его возникновения. К ним дипломат отнёс расширение НАТО на восток, нарушение странами Запада принципа неделимости безопасности, а также откровенное попрание киевским режимом прав и свобод граждан, прежде всего национальных меньшинств и русскоязычного населения.

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Встреча с Кадыровым и ужин в резиденции Путина: подробности неофициальной части переговоров президентов России и ОАЭ
21 октября 2024, 11:23

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)

В резиденции президента России в Ново-Огарево состоялся неформальный ужин главы государства Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Основными темами обсуждения стали ситуация на Украине и события на Ближнем Востоке. О чем еще говорили лидеры стран — в материале «Радио 1».

Визит главы ОАЭ в Москву


Владимир Путин тепло встретил высокопоставленного гостя из ОАЭ, выразив благодарность за содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским кризисом. Напомним, ОАЭ выступают активным посредником в обмене пленными. Российский президент также сообщил, что проинформирует своего собеседника о ходе конфликта между Россией и Украиной, а также обсудит сложную обстановку на Ближнем Востоке.

Кремль объяснил встречу Путина с президентом ОАЭ в резиденции


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил причину, по которой Путин пригласил президента ОАЭ в свою резиденцию. Песков отметил, что Путина и шейха Мухаммеда объединяют конструктивные и доверительные отношения, которые существуют уже продолжительное время.

«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Официальная встреча запланирована на понедельник, 21 октября.


Кадыров рассказал, как встретил в аэропорту президента ОАЭ


Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кадыров встретил арабского шейха в составе российской делегации.

«Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в рамках визита шейха ожидается насыщенная программа.

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи (Фото: сайт Кремля)

Президент ОАЭ примет участие в саммите БРИКС


Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская Республика. С 1 января 2024 года в организацию вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран. Одним из ключевых направлений работы БРИКС является стремление к справедливым изменениям в глобальной экономике.

К другим важным задачам, по словам президента России, относится увеличение доли торговли и инвестиций в национальных валютах, разработка двусторонних расчетных механизмов в рамках объединения, а также создание надежных и безопасных финансовых инструментов.

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В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
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Юлия Навальная* объявила о намерении стать президентом России
21 октября 2024, 11:21

Юлия Навальная* (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального* Юлия* заявила о намерении стать президентом России. Об этом она заявила в беседе с британским телеканалом «Би-би-си».
Навальная* отметила, что её главной целью является приближение и реализация перемен в стране. В случае возвращения в Россию, она будет баллотироваться на пост главы государства.

Однако напомним, что оппозиционерка объявлена в розыск. В случае возвращения на родину ей грозит арест и заключение под стражу. В связи с этим, её заявления не стоит воспринимать всерьёз.

Также в ходе интервью Навальная* заявила, что российская оппозиция в настоящее время переживает сложные времена. Часть из её представителей находится в изгнании, а другая пребывает в затяжной депрессии.

Кроме того, вдова Навального* сделала критическое заявление и в сторону Запада. По её словам, введение санкций против работников колонии, в которой скончался её муж, является только насмешкой над его памятью. У них никогда не было недвижимости за рубежом, поэтому они не ощутят на себе введённых ограничений.

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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
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#заявление
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ЦИК Молдавии объявила о проведении второго тура выборов президента
ЦИК: Молдавия выберет президента во II туре 3 ноября
21 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 3 ноября. Об этом в ходе брифинга объявила глава Центризбиркома (ЦИК) страны Анжела Караман.
Предварительные данные показывают, что ни один и 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Это означает, что необходимо проведение второго тура голосования.

Пока сведения носят предварительный характер. Окончательные данные будут доступны, когда ЦИК получит оригиналы протоколов с избирательных участков. Это произойдёт в течение 48 часов с момента окончания выборов.

После обработки 98,51% протоколов выяснилось, что пока лидирует нынешняя глава государства Майя Санду. Она набрала 42,07% голосов. Следом за ней идёт экс-генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,27% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур.

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#молдавия
#выборы
#президент
#цик
#данные
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МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о присутствии войск КНДР на СВО
21 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Jae Young Ju

МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле на беседу, содержание которой не раскрывается. Об этом пресс-служба российского посольства в Республике Корея сообщила РИА Новости.
Отмечается, что посла Георгия Зиновьева пригласили для беседы.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительные сведения о беседе, в том числе детали её содержания, будут озвучены после «по мере необходимости».

При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону проведения спецоперации на Украине.

В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат на СВО.

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