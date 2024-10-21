«Это чистый обман»: Лавров высказался о словах Байдена по ядерному оружию

Сергей Лавров. Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о словах президента США Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием. Он считает, что эти слова являются обманом. Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы ядерного сдерживания нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые фразы, скрывающие попытку получить одностороннюю выгоду.
В интервью aif.ru Лавров заявил, что предложение Байдена вести разговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием без каких-либо предварительных условий — это чистый обман.
Лавров отметил, что исходя из слов Байдена, России предлагается согласиться на переговоры о сокращении вооружений, не требуя от США отказа от своей нынешней политики. Министр подчеркнул, что такие переговоры должны строиться на принципе взаимоуважения и учета того факта, что войны быть не должно.
Он считает, что обсуждать ядерный вопрос нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые лозунги с односторонней выгодой в уме.
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«Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал глава МИД.
Лавров отметил, что исходя из слов Байдена, России предлагается согласиться на переговоры о сокращении вооружений, не требуя от США отказа от своей нынешней политики. Министр подчеркнул, что такие переговоры должны строиться на принципе взаимоуважения и учета того факта, что войны быть не должно.
«Когда тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя — разве это умно? Думаю, что нет», — сказал министр.
Он считает, что обсуждать ядерный вопрос нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые лозунги с односторонней выгодой в уме.
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Лия Мурадьян