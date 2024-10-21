Стало известно, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение вопроса о том, следует ли винить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, он оставляет на совести политика. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аргументы и факты».