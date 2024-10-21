Стало известно, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном и российским лидером Владимиром Путиным дружеские и доверительные. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеокомментарий был опубликован в его Telegram-канале.
Напомним, что президент ОАЭ прилетел в Москву в минувшее воскресенье. Официальные переговоры запланированы на понедельник, а неформальная часть прошла в Ново-Огарево.
Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном пришел на встречу в кроссовках, тогда как его российский коллега был в черных туфлях и деловом костюме.
По его словам, такие отношения позволяют обсуждать серьезные вопросы именно в такой неформальной обстановке с глазу на глаз.
20 октября президент ОАЭ проехал по Москве на черном автомобиле премиум-класса Aurus с мотоэскортом.
До этого Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном пришел на встречу в кроссовках, тогда как его российский коллега был в черных туфлях и деловом костюме.
«Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения», — отметил Песков.
По его словам, такие отношения позволяют обсуждать серьезные вопросы именно в такой неформальной обстановке с глазу на глаз.
20 октября президент ОАЭ проехал по Москве на черном автомобиле премиум-класса Aurus с мотоэскортом.
До этого Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова