Лавров рассказал об отношении России к выборам в США

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Россия внимательно следит за выборами в США и готова к диалогу с любой американской администрацией, заявил в интервью «Аргументам и фактам» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», – раскрыл глава МИД РФ.
Он отметил наступление на интересы России, которое, по его словам, продолжится после завершения выборов нового президента США.
Ранее министр иностранных дел Лавров заявил, что специальная военная операция в Украине не закончится до тех пор, пока Москва не одержит победу.
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Александр Климов