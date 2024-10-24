Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о якобы наличии снимков со спутника, на которых можно увидеть северокорейских военных на территории России. Российский лидер назвал эти сведения «серьёзными».
«Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал глава государства на полях БРИКС, впрочем, как показалось, скрывая лёгкую улыбку.Путин также подчеркнул, что не действия России привели к эскалации на Украине, а государственный переворот, который произошёл в этой стране в 2014 году. А также поддержка этого госпереворота западными странами, прежде всего США. В Вашингтоне открыто назвали сумму, которую истратили на организацию и подготовку смены власти в Киеве.
Затем конфликт готовился на протяжении следующих восьми лет, когда Россию бесконечно обманывали, убеждая, что стремятся к мирному урегулированию на Донбассе путём реализации мирных соглашений, продолжил российский президент.
«Позднее ряд лидеров европейских государств прямо заявили, что все эти годы обманывали Москву, чтобы подготовить и вооружить украинскую армию против России», — напомнил Путин.
Затем он указал, что эскалация конфликта со стороны Запада дошла до того, что военнослужащие стран НАТО напрямую участвуют в вооружённом противостоянии России и Украины, отметив, что в Москве прекрасно известно, что и как необходимо делать для запуска морских беспилотных аппаратов, а также то, военные из каких стран это осуществляют. То же самое касается инструкторов, которые являются военнослужащими армий своих стран, а не наёмниками, подчеркнул Путин.
Таким образом, президент России «закольцевал» этот фрагмент своего выступления словом «военнослужащие». Только в начале речь шла о военных из Северной Кореи, а в конце — о солдатах стран НАТО.
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Александр Бойцов