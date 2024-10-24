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«Это что-то значит»: Путин — о снимках корейских военных в России

Путин прокомментировал информацию о «спутниковых снимках» военных КНДР в России
24 октября 2024, 19:18
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о якобы наличии снимков со спутника, на которых можно увидеть северокорейских военных на территории России. Российский лидер назвал эти сведения «серьёзными».
«Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал глава государства на полях БРИКС, впрочем, как показалось, скрывая лёгкую улыбку.

Путин также подчеркнул, что не действия России привели к эскалации на Украине, а государственный переворот, который произошёл в этой стране в 2014 году. А также поддержка этого госпереворота западными странами, прежде всего США. В Вашингтоне открыто назвали сумму, которую истратили на организацию и подготовку смены власти в Киеве.



Затем конфликт готовился на протяжении следующих восьми лет, когда Россию бесконечно обманывали, убеждая, что стремятся к мирному урегулированию на Донбассе путём реализации мирных соглашений, продолжил российский президент.

«Позднее ряд лидеров европейских государств прямо заявили, что все эти годы обманывали Москву, чтобы подготовить и вооружить украинскую армию против России», — напомнил Путин.

Затем он указал, что эскалация конфликта со стороны Запада дошла до того, что военнослужащие стран НАТО напрямую участвуют в вооружённом противостоянии России и Украины, отметив, что в Москве прекрасно известно, что и как необходимо делать для запуска морских беспилотных аппаратов, а также то, военные из каких стран это осуществляют. То же самое касается инструкторов, которые являются военнослужащими армий своих стран, а не наёмниками, подчеркнул Путин.

Таким образом, президент России «закольцевал» этот фрагмент своего выступления словом «военнослужащие». Только в начале речь шла о военных из Северной Кореи, а в конце — о солдатах стран НАТО.

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Путин заявил, что не помнит, чтобы Трамп угрожал ему в разговоре
Путин: Президент РФ не помнит разговора с угрозами от Трампа
24 октября 2024, 20:12

Фото: Риа Новости/ Александр Казаков

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что разговора, в котором Трамп ему угрожал, не было.
«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США. Я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — отметил Владимир Путин.
Ранее газета Wall Street Journal в своем материале рассказала, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому президенту «нанести удар по центру Москвы», если Путин нацелится на Украину. Американский политик не сообщил при каких обстоятельствах проходил его разговор с лидером России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из-за финального этапа предвыборной гонки в США «звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений», сообщает «RTVI».

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Путин рассказал, что для него самое главное
Путин заявил, что самое главное для него – безопасность России
24 октября 2024, 20:02

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность страны – это самое главное для него. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Своё выступление глава государства начал с безопасности России, отметив, что это самое главное для него.

XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Напомним, что межгосударственное объединение было создано в 2006 году. А 1 января 2024 года Россия приняла на себя председательство в БРИКС. По итогам прошедшего саммита статус партнёров объединения получили более десятка государств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#брикс
#россия
#безопасность
#политика
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Стало известно, сколько стран стали партнёрами БРИКС по итогам саммита
По итогам саммита 13 стран получили статус государств-партнёров БРИКС
24 октября 2024, 19:43

Фото: сайт Кремля

По результатам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус государств-партнёров объединения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Таким образом, партнёрами БРИКС стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Куба, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Нигерия, Алжир, Боливия и Уганда.

Сведения о том, что Белоруссия стала страной-партнёром БРИКС подтвердил президент страны Александр Лукашенко. В ходе заседания объединения он подчеркнул, что Минск готов к полноправному членству в БРИКС.

Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС приняли решение пока не включать в состав объединения новые государства. Все желающие пока будут находиться в статусе партнёров.

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#брикс
#саммит
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#политика
#россия
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Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС
24 октября 2024, 19:11

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Главе МИД России Сергею Лаврову наступили на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани. На это указывает Telegram-канал Baza.
На опубликованных кадрах видно, как один из участников мероприятия, проходя мимо Лаврова, случайно наступает ему на ногу. В ответ на это министр обернулся и что-то произнёс вслед этому неосторожному человеку. Слова Лаврова рассмешили находившегося неподалёку помощника президента России Юрия Ушакова.

В настоящее время отсутствуют сведения о том, что же наступил на ногу министру, а также о том, насколько серьёзное повреждение получил Лавров.

Ранее в этот день в ходе своего выступления Лавров отказался отвечать на просьбу журналиста перечислить страны, которые претендуют на получение статуса партнёров БРИКС. Министр попросил автора вопроса соблюдать приличия.

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#сергей лавров
#саммит
#брикс
#инцидент
#казань
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Политолог Караханов раскрыл истинные цели Гуттериша на саммите БРИКС
Политолог Караханов объяснил цели Гуттериша на саммите БРИКС
24 октября 2024, 18:04

Антониу Гутерриш (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов высказал мнение о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша прибыл на саммит БРИКС в Казани для того, чтобы изложить позицию ООН по химоружию.
«Ситуация вокруг конфликта в Украине принимает тревожный оборот, особенно в свете последних событий, связанных с визитом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию. Его приезд, формально связанный с БРИКС, происходит, когда авторитет и эффективность ООН находятся под вниманием международного сообщества. Организация, призванная следить за соблюдением международного права и расследовать военные преступления, демонстрирует пассивность в отношении военных преступлений Киева», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Караханов.

До этого о значимости БРИКС заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, отметив, что организация стала надеждой всего мира.

«БРИКС стал надеждой человечества. Несколько лет назад у Сербии не было альтернативы ЕС. Сейчас появился БРИКС, и по мере роста его влияния и силы, а также роста популярности БРИКС среди граждан Сербии — я не удивлюсь, если через два-три года у нас будет официальное решение граждан Сербии между ЕС и БРИКС», — пояснил в беседе с RT Вулин.

Ранее профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме пояснил, что, поскольку именно государства-члены БИКС владеют большинством ресурсов, то будущее стоит именно за этой организацией.

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#саммит
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#брикс
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Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко
24 октября 2024, 17:48

Президент Украины Владимир Зеленский «упёрся напрочь» и не хочет мира. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на саммите БРИКС в Казани.
Ранее считалось, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада. Однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский, который «упёрся напрочь», отметил Лукашенко.

При этом Запад не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.

Лукашенко также указал на то, что Запад видит и оценивает ситуацию на передовой, где России удаётся уверенно продвигаться вперёд. И они понимают, что скоро наступит крах Украины, а значит и всего коллективного Запада, который ввязался в поддержку Киева. В связи с этим, есть вероятность, что за закрытыми дверьми западные лидеры начнут подталкивать Зеленского к переговорам.

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#переговоры
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Путин выразил огромное сожаление по поводу конфликта на Украине
24 октября 2024, 17:16

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Вооружённые конфликты, происходящие по всему миру, не могут не вызывать сожаление у властей России и у всех жителей страны. Конечно, это относится и к военному кризису на Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заключительном заседании БРИКС в Казани, проходившем в формате «БРИКС плюс/аутрич» (в расширенном формате - прим. ред.). Он высказался на тему вооружённых конфликтов в разных уголках земного шара сразу после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — подчеркнул российский лидер.

Ранее там же, в Казани, Путин объяснил стремление западных стран нанести стратегическое поражение России элементарным незнанием истории. К тому же те, кто мечтает поставить Россию на колени не принимает во внимание «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа», добавил российский президент.

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#владимир путин
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«Пожировали — пора и честь знать»: Захарова обратилась к дипломатам из Польши
Захарова рекомендовала польским дипломатам готовиться к отъезду из России
24 октября 2024, 16:38

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Польским дипломатам следует начинать паковать чемоданы и готовиться к отъезду из России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на беспардонные действия польских властей. Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский объявил, что девять сотрудников Генерального консульства в России в Познани должны будут покинуть страну. В их числе три дипломата.

Такое решение было принято после того, как двумя днями ранее, во вторник, глава польского МИД Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу этого российского представительства. Оно может быть закрыто в ноябре. Причиной этого польский министр назвал задержание диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский, разумеется, не привёл.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — прокомментировала это известие Мария Захарова.

В российском министерстве иностранных дел после сообщения о предстоящем закрытии консульства РФ пообещали дать на такие действия польских властей болезненный ответ.

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#польша
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Профессор Халифе-Рахме: Будущее – за БРИКС
24 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/Bet_Noire

Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме пояснил, что, поскольку именно государства-члены БИКС владеют большинством ресурсов, то будущее стоит именно за этой организацией.
«Я полагаю, что двумя важнейшими наименованиями сырья станут, собственно, уже стали, энергоносители — нефть, газ и вдобавок литий, а также продовольствие. И Россия в этом плане — лидер», — прокомментировал в беседе с RT Халифе-Рахме.

А президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани выразил желание страны также стать участником организации.

«Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС», — приводит «Известия» слова лидера страны.

Ранее на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению мира в Газе, Ливане, Судане и на Украине.

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