Путин: ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области

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ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.
Глава государства отметил, что часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные заминировали двери в храм в селе Борки Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова