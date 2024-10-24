Путин: Институты ООН нуждаются в реформировании

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Организация Объединённых Наций должна быть полностью адаптирована к современным реалиям. Необходимость в реформировании институтов ООН уже давно назрела.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в Казани. По мнению российского лидера, Совет безопасности ООН следует расширить за счёт включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом же ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, страны Африки должны стать постоянными членами этой структуры. Напомним, в настоящее время в Совет безопасности международной организации входят пять постоянных членов, имеющих право вето: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Интересно, что тезис о напрашивающихся реформах институтов и отделов ООН Путин озвучил в присутствии генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Впрочем, он и сам в последние годы выступал с призывами к реформам. По словам российского президента, кроме изменений в структуре и, возможно, функционале ООН, необходимо также кардинальные реформы глобальных финансовых структур.
Что касается ООН, то эта всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту и развитию государств планеты, заключил Путин.
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Интересно, что тезис о напрашивающихся реформах институтов и отделов ООН Путин озвучил в присутствии генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Впрочем, он и сам в последние годы выступал с призывами к реформам. По словам российского президента, кроме изменений в структуре и, возможно, функционале ООН, необходимо также кардинальные реформы глобальных финансовых структур.
Что касается ООН, то эта всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту и развитию государств планеты, заключил Путин.
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Александр Бойцов