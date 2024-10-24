Путин выразил огромное сожаление по поводу конфликта на Украине

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Вооружённые конфликты, происходящие по всему миру, не могут не вызывать сожаление у властей России и у всех жителей страны. Конечно, это относится и к военному кризису на Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заключительном заседании БРИКС в Казани, проходившем в формате «БРИКС плюс/аутрич» (в расширенном формате - прим. ред.). Он высказался на тему вооружённых конфликтов в разных уголках земного шара сразу после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.
Ранее там же, в Казани, Путин объяснил стремление западных стран нанести стратегическое поражение России элементарным незнанием истории. К тому же те, кто мечтает поставить Россию на колени не принимает во внимание «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа», добавил российский президент.
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«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — подчеркнул российский лидер.
Ранее там же, в Казани, Путин объяснил стремление западных стран нанести стратегическое поражение России элементарным незнанием истории. К тому же те, кто мечтает поставить Россию на колени не принимает во внимание «ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа», добавил российский президент.
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Александр Бойцов