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Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что в настоящее время Украина ограничивается обороной из-за значительного превосходства России. Эта причина, по его мнению, объясняет, почему Вооруженные силы Украины не переходят на наступление, как объявляли ранее.
«Украинские власти анонсируют новые контрнаступления, но, на мой взгляд, это не произойдет. Россия создала настолько большое преимущество, что украинцам теперь нужно лишь обороняться», — отметил генерал в беседе с Wyborcza.По его словам, контрнаступление украинских вооруженных сил завершилось, и сейчас российские войска продолжают захватывать новые территории.
«Россиянам удалось сохранить инициативу? Определенно да. Украинское контрнаступление провалилось еще в сентябре, хотя признаки этого были заметны и ранее», — добавил он.Генерал пояснил, что неудача со стороны Украины объясняется тем, что в конце весны 2023 года Киев не смог собрать достаточные силы для прорыва скрупулезно подготовленной обороны России.
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Артем Кузьмин