«Ложный путь»: В Раде признали серьёзную ошибку Зеленского

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз (ЕС) и НАТО верным решением.
«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой», — сказал он в ходе интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву.
Шевчёнко отметил, что многие генералы ВСУ также высказываются против присоединения к НАТО. По их словам, вместе с этим Украина рискует полностью лишиться субъектности.
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Диана Аванесян