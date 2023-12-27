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«Ложный путь»: В Раде признали серьёзную ошибку Зеленского

Депутат Рады Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем
27 декабря 2023, 02:24

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз (ЕС) и НАТО верным решением.

«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой», — сказал он в ходе интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву.

Шевчёнко отметил, что многие генералы ВСУ также высказываются против присоединения к НАТО. По их словам, вместе с этим Украина рискует полностью лишиться субъектности.

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#украина
#ес
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#всу
#владимир зеленский
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«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
Myśl Polska: Отправка Польшей вооружения Киеву соответствует критериям госизмены
27 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/jacek_kadaj

Обозреватель Пшемыслав Пяста заявил, что отправка Польшей вооружения для ВС Украины соответствует всем критериям госизмены. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.
«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — говорится в публикации.

Кроме того, журналист призвал привлечь бывшего премьера Матеуша Моравецкого, экс-министров Мариуша Блащака, Мариуша Каминьского и других политиков к уголовной ответственности за спонсирование киевского режима.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Депутат Рады Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем
#журналист
#польша
#ес
#нато
#всу
#украина
#вооружение
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На Западе признались, где планировался новый «Евромайдан»
Филиппо: Запад планировал организовать в Сербии новый Майдан
27 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/Wirestock

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад планировал организовать революцию в Сербии. Об этом он написал в соцсети X.
«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент Александр Вучич победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — говорится в публикации.

Филиппо подчеркнул, что НАТО на протяжении нескольких месяцев «угрожает Сербии", стремясь установить на территории страны «вассальный режим».

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#протесты
#нато
#вучич
#сербия
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МИД РФ: Граждане стран Евросоюза будут уплачивать сбор, оформляя визы в Россию
27 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Граждане стран Европейского союза с 25 декабря при оформлении российских виз будут оплачивать полную сумму визового сбора. Об этом говорится в распространенном ранее сообщении МИД России.
Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом. У России с этими странами заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз, однако в 2022 году они фактически были заморожены.

По словам российского внешнеполитического ведомства, европейцы теперь Отныне станут оплачивать полную сумму визового сбора, включая надбавки в зависимости от срочности и кратности выдаваемой визы.

Льготные условия будут по-прежнему действовать в отношении предпринимателей, ученых, спортсменов, школьников, аспирантов и некоторых других лиц.

Ранее директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что странами-лидерами по туристическому потоку в Россию стали Индия, Китай и ряд европейских государств.

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#визы
#евросоюз
#россия
#мид рф
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Минфин ФРГ не видит причин увеличивать помощь Киеву
27 декабря 2023, 00:26

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Германия не видит причин увеличивать военную и финансовую помощь Украине, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире телекомпании N-TV.
«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам <...> Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше», – сказал Линднер.

При этом министр отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран, поскольку другие страны, по его словам, не должны делать меньше, если Германия делает больше.

Несмотря на популярность, которой пользуется нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус, немецкая армия сейчас оснащена даже хуже, чем в 2022 году. Такое мнение высказал полковник в отставке Ральф Тиле. Он указал, что немецкая армия столкнулась с жёстким дефицитом кадров, а министерство обороны не имеет стратегии по освоению таких современных военных технологий, как использование на поле боя беспилотников. Кроме того, переоснащение и модернизация вооружённых сил идёт крайне медленно. Основной причиной такого плачевного положения стало то, что вместо того, чтобы наращивать производство для собственных войск, вся техника с немецких складов уходила Украине, заключает Тиле.

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#минфин
#фрг
#украина
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Чемезов: Создание новейшей РСЗО «Возрождение» начнётся в 2024 году
26 декабря 2023, 22:26

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Создание новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» стартует в начале 2024 года, об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью для «РИА Новости».
Сперва Чемезов напомнил о российской инженерной системе дистанционного минирования «Земледелие». По его словам, эта техника прекрасно показала себя в работе на полях специальной военной операции.

«Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение», — прокомментировал создание новой боевой машины Чемезов.

Глава «Ростеха» также отметил, что машина уже прошла испытания и подтвердила, что разработчики верно определили курс работы в усовершенствовании «Земледелия». По словам Чемезова, серийный выпуск новейших реактивных систем залпового огня стартует уже в первой половине будущего года.

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#испытания
#техника
#ростех
#сво
#рсзо
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Правительство утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 2024 года
26 декабря 2023, 22:06

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — сообщается в тексте обнародованного документа.

Уточняется, что изменения коснутся заработных плат военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, а также уволенных с военной службы граждан, которые проходят военные сборы.

Отмечается, что индексация денежных выплат связана с уровнем инфляции в стране.

Напомним, в последний раз ​зарплаты военнослужащих были увеличены 1 октября 2023 года. Тогда уровень денежных компенсаций был увеличен на 10,5 процентов.

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#военные
#правительство
#зарплаты
#индексация
#рф
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В Московской области стартовала операция «Ёлочка»
26 декабря 2023, 21:21

мле

В подмосковных лесах началась операция «Ёлочка». Её главная цель – охрана хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок перед новым годом, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже уголовное преступление. Чтобы не омрачить новогодний праздник, рекомендуем приобретать новогодние ели и сосны в питомниках Центрлесхоза и на организованных ёлочных базарах», – сказала замдиректора Сергиево-Посадского филиала Мособллеса – лесничий Раиса Прилуцкая.
На территории Сергиево-Посадского лесничества в границах одноимённого городского округа увеличена кратность патрулирования лесов. К патрулированию приступили мобильные патрульные группы инспекторов, сотрудники правоохранительных органов, представители местного самоуправления и общественные лесные инспекторы. Они выявляют и пресекают факты рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников. Для предупреждения правонарушений проводится агитационная работа с населением с раздачей агитационного материала.

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#подмосковье
#московская область
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Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО
26 декабря 2023, 20:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкая парламентская комиссия по иностранным делам одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после одобрения протокол был направлен в Генеральную Ассамблею.

Большинство участников голосования приняли протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако оппозиционная «Хорошая партия» и «Партия Счастья» выступили против одобрения документа.

Ранее, в ноябре, «Хорошая партия» требовала отзыва рассмотрения заявки на членство в НАТО Швеции. Это было связано с тем, что партия не смогла получить «удовлетворительных ответов» от МИД на вопросы о конкретных шагах по удовлетворению требований и опасений Турции.

Напомним, что Швеция вместе с Финляндией направила заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Последняя страна вошла в состав Североатланстического альянса 4 апреля, а вот Швеция так и не получила разрешения из-за неодобрения со стороны Турции и Венгрии.

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#нато
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#турция
#парламент
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Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ
26 декабря 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет заниматься расширением расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммиите глав Содружества.
По словам главы государства, переход на расчёты в нацвалютах между странами СНГ позволит обеспечить экономическую и финансовую независимость государств.

Также Путин пообещал, что уделил внимание укреплению сотрудничества в сфере экономики со странами Содружества.

Российский президент привёл статистику, согласно которой товарооборот между странами за текущий год значительно вырос. За десять месяцев рост составил 2% или 83,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, Россия как председатель СНГ планирует проводить совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности в Евразии, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотических веществ.

Путин призвал лидеров государств поддержать предложения России о создании Евразийской академии киноискусств, учреждения Евразийской кинопремии, а также создания международного песенного конкурса «Интервидение».

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#владимир путин
#россия
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