Госдеп: США хотят видеть Польшу лидером Евросоюза

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Заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что Белый дом хотел бы видеть на лидерских позициях в Евросоюзе (ЕС) Польшу. Об этом пишет РИА Новости.
О’Брайен также обратил внимание, что больше половины партнёров по НАТО тратят на оборону только 2% своего ВВП, в то время как Варшава расходует значительно больше. Он добавил, что США планируют укреплять контакты с Польшей.
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