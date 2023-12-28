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Закарпатская область хочет выйти из состава Украины, которой правит нацистский режим Зеленского, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: «Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить». Как только все начнет разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки», — прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению бывшего разведчика, Украина, в том виде, в котором мы знаем её сегодня, перестанет существовать. От неё останется только небольшое государство со слабой экономикой и нулевым политическим потенциалом, которое на постоянной основе будет выпрашивать финансовую помощь у стран Европейского союза.
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